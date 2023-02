Der Fuhrmannstag mit dem Blick in die Geschichte, als sich die Fuhrmänner vom Unterdorf mit den Fuhrmännern im Oberndorf ein sonntägliches „Wettklöpfen“ boten, hat in Dittishausen nach wie vor eine wichtige Bedeutung.

Inzwischen lädt die neue Zunftmeisterin Sarah Serbetciyan zwar nur noch zum „Gaudiklöpfen“ ein. Das heißt, es wird 30 Sekunden lang mit Peitschen, Karbatschen oder Geißeln geklöpft. Zusammen mit dem großen Umzug der Mitglieder der Schwarzwälder Narrenvereinigung ist die Veranstaltung aber ein Ereignis, das zahlreiche Besucher von nah und fern erfreut.

Am Sonntag, 12. Februar, findet um 10.30 Uhr der Zunftmeisterempfang im Haus des Gastes mit Ehrungen statt. Dazu gibt es natürlich die bekannte Nudelsuppe. Um 14.05 Uhr setzt sich dann der große Umzug mit rund 50 Gruppen in Bewegung. Das Besondere in Dittishausen ist, dass zwar vor allem Mitglieder der Schwarzwälder Narrenvereinigung zum Gründungsmitglied, der Geißenzunft Dittishausen, kommen. Mit dabei ist aber auch der Narrenverein Löffingen, Gründungsmitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, mit den Laternenbrüdern, Löffel-Guggis, dem Fanfarenzug und den Burgkeilern.

Dieses Mal sind der Fuhrmannstag und die Dittishausener Fasnet geprägt vom 55. Geburtstag der Geißenzunft. Sie wurde am 14. Januar 1968 gegründet und hat die Narrenfiguren Geißen, Fuhrmänner, Geißentöter, Wurwibli und Wurmali sowie die Taborhexen. Allerdings ist der erste Fastnachtsnachweis ein Zeitungsbericht bereits aus dem Jahr 1846.

Nach dem Umzug und dem Gaudiklöpfen herrscht närrisches Treiben im Haus des Gastes, im Barzelt, in den Gasthäusern, sowie an den Ständen und Besenwirtschaften im Dorf.