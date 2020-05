von Jens Wurtsthorn

Die Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen startet die Aktion Gastro-Hilfe, um ihre Partner wegen der massiven Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie zu unterstützen. Für jeden in den Monaten Mai und Juni im Handel verkauften Kasten Bier, unabhängig ob mit oder ohne Alkohol oder Bier-Mischgetränk, gibt es einen Liter Freibier für die Gastronomie.

Meinung Alkohol-Spende in Corona-Zeiten: Die Fürstenberg-Brauerei unterstützt Apotheken bei der Desinfektionsmittel-Herstellung von Stephanie Jakober Das könnte Sie auch interessieren

So möchte die Fürstenberg Brauerei genug Bier sammeln, um den Neustart der Wirte zu unterstützen. Anteilig verteilt wird dann im Verhältnis zum Vorjahresabsatz. „Wir sind seit jeher Partner unserer Wirte und nicht nur Lieferant“, betont Fürstenberg-Geschäftsführer Georg Schwende. „Daher sei es selbstverständlich, an einem Konzept zu arbeiten, das alle Gastro-Partner unterstützt. Schwende geht davon aus, dass am Ende bis zu vier Millionen Liter Bier als ‚Starthilfe‘ an die Gastronomie verteilt werden können.