Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. Auch bei der Donaueschinger Fürstenberg-Brauerei laufen die Vorbereitungen. Vier Millionen Flaschen Pilsener und Helles warten darauf, mit den Fasnet-Etiketten für 2024 beklebt zu werden.

Für diese Etiketten wurden wieder zwei Narrenzünfte ausgewählt, deren Figuren das saisonale Produkt zieren sollen. 2024 sind dies die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 mit ihrem rot-weißen Plätzler und die Narrenzunft Wellendingen 1924 mit dem Schellnarr.

Fürstenberg-Geschäftsführer Georg Schwende sieht die Etiketten-Gestaltung zur fünften Jahreszeit als lieb gewonnene Tradition an und betont die Bedeutung, die man in der Brauerei der Förderung des Brauchtums beimesse. „Die Narrenzünfte aus Weingarten und Wellendingen stehen stellvertretend für eine vielfältige und traditionsreiche Fasnet und bereichern jedes Jahr mit ihrem Einsatz die Brauchtumspflege im Süden“, so Schwende. Er sagt weiter: „Ich freue mich auf die vor uns liegenden ‚närrischen‘ Monate und dass die Fürstenberg Brauerei wieder mittendrin dabei ist!“

Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348

Die Zunft aus dem Landkreis Ravensburg hat etwa 1500 Mitglieder. Die Plätzler sind insbesondere an ihrem Fleckleshäs zu erkennen, ein aufwendiges Kostüm aus bis zu 7000 entsprechend gefärbten Filzfleckchen in Dachziegelform. Ergänzt werden Kittel und Hose durch einen geknüpften breiten Gürtel, den jeder Narr für sich selbst erstellt. Bei der Figur des rot-weißen Plätzlers weisen die Gürtel ornamentale Muster auf.

Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 ist Mitglied in der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN) und wird im nächsten Jahr Ausrichter des Großen Narrentreffens zum 100-jährigen Jubiläum der VSAN vom 19. bis 21. Januar 2024 sein. Die Vorfreude auf dieses Fasnet-Großereignis ist bereits spürbar, pro Tag erwarten die Plätzler rund 20.000 Besucher und 10.000 Hästräger.

Der Schellnarr

Er ist die Hauptfigur der Narrenzunft Wellendingen 1924 sowie der Fasnet in der Gemeinde im Kreis Rottweil. Sein Häs ist dem Maskenkostüm der Herren von Freyberg nachgebildet, welches im dortigen Schloss getragen wurde.

Die rund 300 Mitglieder der Narrenzunft begehen 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum, zu deren Feierlichkeiten sie vom 26. bis 28. Januar 2024 einladen. Zum großen Fasnet-Umzug am 28. Januar erwarten die Wellendinger Narren bis zu 15.000 Besucher sowie 5000 Häs-Träger aus 35 befreundeten Zünften.