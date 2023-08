Urlaub mit dem Wohnmobil – dazu entscheiden sich immer mehr Touristen, die nach Donaueschingen kommen. Dafür ist allerdings auch entsprechender Platz notwendig. Nur: Wo sollen die Camper hin?

Den nötigen Platz hat die Stadtverwaltung etwa am Festplatz Gerbewies ausgemacht. Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, dass dort weitere Stellplätze eingerichtet werden sollen.

Laut Stadtverwaltung waren dem Gremium bereits im November 2022 zwei Varianten zur möglichen Erweiterung der Stellflächen für Wohnmobile in Donaueschingen präsentiert worden.

17 Plätze an der Gerbewies

Nach Prüfung geeigneter Flächen und unter Berücksichtigung des Kostenfaktors und einer möglichen zeitnahen Realisierung entschied das Gremium jetzt, 17 Stellplätze am Festplatz zu errichten. Die Kostenschätzung für die Maßnahme (Einrichtung der Baustelle, Kabelgraben herstellen, Betonpflaster aufnehmen und verlegen, Stromsäulen installieren) liegt bei rund 26.000 Euro.

In der Diskussion war auch eine Variante am Brigachweg. „Der Parkplatz ist jetzt gerade gesperrt, dort wird Material für die Sanierung des Parkschwimmbades gelagert“, erklärte Tourismusamt-Chef Andreas Haller. „Wir würden daher für den Moment die pragmatische Lösung mit der Gerbewies empfehlen.“

Zu der neuen Option für die Stellplätze sei man auch aufgrund der Neu-Konzeption des großen Reitturniers gekommen, so Haller weiter.

Antrag wird abgelehnt

Die FDP/FW-Fraktion beantragte in der Sitzung, den Stellplatz im Brigachweg einzurichten, fand dazu jedoch keine Mehrheit.

„Es wird Zeit, hier etwas zu tun“, sagte CDU-Stadtrat Martin Lienhard. „Es werden mehr Mobile gekauft, also sollten wir auch mehr Plätze anbieten.“

Bei der SPD-Fraktion habe man kontrovers diskutiert: „Wir finden den Brigachweg charmanter, wollen aber vermeiden, dass Wohnmobile in der Stadt hin- und her verkehren“, so SPD-Fraktionssprecher Jens Reinbolz. Bei der Gerbewies müsse man sich dann nur darum kümmern, „woher sie ihr Frischwasser bekommen“, sagte Martina Wiemer, SPD.