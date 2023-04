Landschaftsputzen in Wolterdingen ein Erfolg

Um die 60 Helfer aller Generationen, darunter eine große Gruppe des Angelvereins und der Landjugend, trafen sich am Samstagmorgen, 22. April, bei frühlingshaftem Wetter vor der Mehrzweckhalle.

Ortsvorsteherin Angela Giesin und Rathausmitarbeiterin Christa Fehrenbach, teilten die putzmunteren Freiwilligen auf verschiedenen Routen ein. Auch der städtische Revierleiter Hans-Peter Fesenmeyer mit Sohn Simon war dabei.

Wolterdingens Ortsvorsteherin Angela Giesin, Ortschaftsratmitglied Armin Strobel, Carmen Schwörer, Revierförster Hans-Peter Fesenmeyer und Sohn Simon, harren der Dinge, die noch kommen. | Bild: Anita Reichart

So schwärmten die Freiwilligen mit Handschuhen, Greifzangen, Eimer und Müllbeutel bepackt zu Fuß oder mit Traktoren in alle Himmelsrichtungen aus. Bis Hubertshofen und nach Zindelstein wurden Wege, Böschungen und Gewässerufer abgesucht.

Fleißige Helfer aller Generationen sind rund um Wolterdingen unterwegs, um Unrat einzusammeln. | Bild: Anita Reichart

Nach den zweieinhalb Stunden konnte man dann das Ergebnis sehen. Der zehn Kubikmeter fassende Container füllte sich mit Bauschutt, Autoreifen, Abflussohren, Armierungseisen, Plastik- und Liegestuhl, Folien. Ortschaftsratmitglied Armin Strobel fand eine kleine abgefeuerte Plastik-Handgranate und die Landjugendmitglieder spürten auch einen Kühlschrank auf.

Putzete in Wolterdngen Video: Reichart, Anita

Anschließend saßen alle Mitwirkenden bei Wurst und Getränk in der Halle, wo sich Ortschefin Angela Giesin bei allen bedankte. Besonders freute sie sich über die teilnehmenden Familien mit Kindern, für die diese Aktion, wohl etwas lehrreich gewesen sei. (rei)

Freiwilliger Einsatz für die Schönheit der Stadt

Jetzt ist Donaueschingen wieder ein Stück sauberer, so lautet das Fazit am späten Samstagvormittag, am 22. April. Zahlreiche Schüler, Bürger, Familien und Vereine nahmen an der Stadtputztete teil. Mit Greifzangen, und Müllsäcken ging es in die verschiedenen Stadtbezirke, um diese von achtlos weggeworfenem Unrat zu befreien.

Stadtputzete in Donaueschingen Video: Roger Müller

Bürgermeister Severin Graf begrüßte persönlich alle Teilnehmer und bedankte sich für die Bereitschaft, den Dreck und Müll anderer einzusammeln. Die zahlreichen Freiwilligen machten sich bei bestem Wetter mit Zangen, Eimern, Handschuhen und einem Bollerwagen auf.

Gute Stimmung herrscht bei den vielen freiwilligen Helfern am frühen Samstagmorgen, bevor es zum Müllaufsammeln geht. | Bild: rom-foto.de

Es ging durch den Park, durch Straßen und zu anderen öffentlichen Plätzen, um Müll aufzusammeln und zu entsorgen. Die Aktion ist ein wichtiger Schritt, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Schönheit der Stadt zu bewahren.

Einsatzplanbesprechung, welche Bereiche der Stadt zu besetzen sind. | Bild: rom-foto.de

Durch das Aufsammeln von Müll kann auch die Umwelt geschützt werden, indem verhindert wird, dass schädliche Stoffe in die Natur gelangen. Außerdem fördert die Aktion das Bewusstsein für Umweltverschmutzung, Recycling und der korrekten Müllentsorgung.

Das wichtigste Utensil ist der blaue Müllsack. Damit wird der Unrat eingesammelt. | Bild: rom-foto.de

Ausgangspunkt war wieder das Feuerwehrgerätehaus, wo das Rote Kreuz nach der Sammelaktion auch Vesper und Getränke ausgab.

Einige war man sich, dass das größte und auffälligste Verschmutzungspotential die vielen Zigarettenkippen haben, die überall omnipräsent sind und zudem auch noch äußerst diffizil mit den Müllzangen zu greifen sind. (rom)

Auch ddie Mitglieder des Karate Dojo JKA sind traditionell bei der Putzete mit am Start. | Bild: rom-foto.de

Hüfingen putzt sich raus

So lautete am Samstagvormittag, 15. April, in der Bregstadt das Motto. Knapp 20 fleißige Helfer waren dem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt und beteiligten sich an der Aktion Hüfinger Stadtputzete.

Aufgeteilt in drei Gruppen ging es vom Hüfinger Rathaus aus in alle Himmelsrichtungen, um (Geh-)Wege und Böschungen von Kleinmüll zu befreien.

Knapp 20 fleißige Helfer – vorwiegend Familien – starten am Rathaus zur Hüfinger Stadtputzete. | Bild: Roland Sigwart



Die Stadt hatte die Helfer zuvor mit Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet.

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Michael Kollmeier an der Spitze war es auch, die zum Abschluss und als kleines Dankeschön am Bauhof allen Beteiligten ein zünftiges Vesper spendierte.

Aufgeteilt in drei Gruppen sammeln die Helfer bei der Stadtputzete den Müll von Wegen und Böschungen ein. Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier (rechts) verteilt die entsprechend markierten Routen auf vorbereiten Stadtplänen. | Bild: Roland Sigwart

Wenn es nach dem Wunsch von Kollmeier auch etwas mehr Helfer hätten sein können („Wahrscheinlich hat die Regenwettervorhersage für den Samstag doch einige abgehalten“), zog der Bürgermeister dennoch eine positive Bilanz. „Alle waren motiviert bei der Sache und insgesamt können wir sogar feststellen, dass die Stadt von Grund auf schon etwas sauberer war als im Vorjahr“, so Kollmeier.

Mit Zange und Müllsack ausgestattet gehen die großen und kleinen Helfer auf Säuberungstour durch Hüfingen. | Bild: Roland Sigwart

Organisiert worden war die Hüfinger Stadtputzete im Rahmen der Schwarzwald CleanUpDays, einer gemeinschaftlichen Aufräuminitiative der Schwarzwald Tourismus GmbH. An der Aktion wollen sich insgesamt 321 Kommunen beteiligen.

Motivierte Müllsammler, die gerne auf eigene Faust ihren Beitrag für eine saubere Landschaft leisten möchten, können in der Hüfinger Tourist-Information noch im Zeitraum vom 17. bis 23. April ein kostenfreies CleanUp-Kit abholen: Das Set besteht aus einer wieder verwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus hochwertigen Edelstahl – damit kann man dann selbstständig auf Säuberungstour gehen. (sig)