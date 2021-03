Baden-Württemberg wählt am Sonntag, 14. März, einen neuen Landtag, und diese Kandidaten wollen für den Wahlkreis 55 Tuttlingen-Donaueschingen dort mitmischen.

Am kommenden Sonntag, 14. März, ist es soweit. Die Plätze im Landtag Baden-Württembergs werden neu vergeben. Dass aktuell Wahlkampf ist, wird lediglich an den Plakaten ersichtlich, die überall zu sehen sind. Was aber fast gänzlich fehlt: