Der April macht seinem Namen alle Ehre. In einem Moment regnet es auch noch wie aus Kübeln und im nächsten Moment scheint die Sonne. Dann muss man morgens die Scheiben des Autos wieder frei kratzen. Doch so langsam kehrt auch in Donaueschingen der Frühling ein.

Das Frühlingslicht verleiht dem Brigachufer eine besondere Aura. | Bild: Hannah Schedler

Die Temperaturen steigen langsam, die Sonne kämpft sich immer öfter durch den Wolken und auch in der Natur beginnt es zu grünen.

Zwitschernde Vögel im Park Video: Hannah Schedler

Wenn man etwa durch den Donaueschinger Schlosspark läuft, zwitschern die Vögel, erste Blumen blühen und Hecken, Gras und Bäume werden immer grüner. Nur noch die gelegentlichen Matschpfützen lässt an den Regen der Vortage erinnern.

Grün ist im Schlosspark die vorherrschende Farbe. Wiesen und Bäume sind Ton in Ton. | Bild: Hannah Schedler

Ein paar Schritte weiter im Karlsgarten blüht der Kirschbaum in einem wunderbaren Rosa-Ton. Die eine oder andere Narzisse hat es schon an die Oberfläche geschafft und begrüßt den Frühling.

Eine Narzisse, auch als Osterglocke bekannt, blüht im Karlsgarten. | Bild: Hannah Schedler

Die Hecken, die Wiesen und auch die Bäume zeigen ihr kräftigstes Grün. Dafür hat sich auch der Regen gelohnt.

Der Karlsgarten im Frühlingsgewand Video: Hannah Schedler

Passanten genießen das Frühlingserwachen der Natur. Sie freuen sich über die Sonnenstrahlen – bis die Sonne wieder für einen kurzen Moment verschwindet.

Wer genau hinschaut, erkennt die Kraft der Natur. An den Zweigen der Bäume entlang der Brigach entwickeln sich Blütenknospen. | Bild: Hannah Schedler

Auch an der Brigach stehen die Zeichen auf Frühling: Fast an jedem Baum sprießen die Knospen. Der Uferbereich wirkt wie ein samtgrüner Teppich.

Die Stadt ist phasenweise in ein glänzendes Lichts getaucht. Blumen blühen schon an vielen Ecken. Dieses Bild lässt einen fröhlich stimmen – denn der Frühling kommt.