von Lutz Rademacher

Begeisterung pur herrschte beim Herbstkonzert der Stadtkapelle im Stravinsky-Saal nach einem Jahr Abstinenz. Doch alles war anders: Regie führte das Corona-Virus. Aber die Veranstalter hatten alles im Griff. Die Zuhörer fühlten sich sicher.

Bereits am Eingang wird 2G kontrolliert

Und sie waren vorbereitet. Die meisten kamen frühzeitig und ließen die anstehenden Kontrollen bereitwillig über sich ergehen. Denn seit vergangenem Mittwoch gilt 2G. Ein Plakat am Eingang weist darauf hin, dass in der Halle Maskenpflicht herrscht. Danach hieß es Kontrolle der Impf- und Genesenen-Nachweise und Abgleich mit dem Personalausweis, Einloggen mit der Luca-App oder Eintrag in eine Liste.

Aufgrund der Maskenpflicht sind die Brillen beschlagen, wenn man von draußen kommt. Da fällt das Sehen schwer. Bürgermeister Severin Graf und Frau Renate werden von Ralf Streibert und Konstantin Ott kontrolliert, ob sie die 2G-Regeln erfüllen. | Bild: Lutz Rademacher

Auch die Musiker trugen Masken, wenn sie nicht gerade ihr Instrument spielten. Anders als in normalen Jahren entfielen die Pausen zwischen den einzelnen Passagen, in denen normalerweise Getränke und Häppchen angeboten werden. Das kurzweilige Programm lief durch, nach einer Stunde und 40 Minuten war Schluss, eine Zugabe war nicht geplant. Die Zuhörer spendeten dennoch einen Riesen-Applaus. Denn die Freude war groß: Endlich wieder ein Herbstkonzert der Stadtkapelle.

Die Stadtkapelle Donaueschingen unter der Leitung von Christian Feierabend. Beim Spielen dürfen die Masken abgenommen werden. | Bild: Lutz Rademacher

Angst vor Ansteckung mit dem Virus bei diesem Konzert? Die gab es nicht. Zumindest nicht bei den angesprochenen Personen. „Wenn man sich an die 2G-Regeln hält, kann nichts passieren“, sagt Schwester Wilfriede, die vor Kurzem ihre dritte Impfung erhalten hat. „Wenn wir uns nicht sicher fühlen würden, würden wir nicht hierbleiben“, stellt Edith Lienhard aus Donaueschingen fest.

„Solche Konzerte haben mir gefehlt“, sagt Stefan Isele aus Donaueschingen, „doch es war ungewöhnlich“. Man müsse sich erst einmal wieder daran gewöhnen, nachdem zwei Jahre nichts war.

Durch das Programm führt Sarah Höfler. | Bild: Lutz Rademacher

„Musik ist immer schön“, schwärmt Lioba Gut. Und auch sie hatte an dem Abend keine Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus, schließlich habe man alle Vorsichtsmaßnahmen erfüllt. „Da gibt es schlimmere Sachen, zum Beispiel private Zusammenkünfte, an denen man sich inoffiziell trifft, da ist die Ansteckungsgefahr wesentlich größer.“

Viele Zuhörer hatten sich kurzfristig entschieden, zu kommen. Der Vorverkauf sei ungewöhnlich schleppend gelaufen, doch letztendlich waren es mehr Gäste, als die Verantwortlichen erwartet hatten.

Auch für die Kapelle selbst war alles anders. Im November 2020 waren die Proben eingestellt worden, im Frühjahr begannen sie wieder. Doch es sind noch alle an Bord, so Dirigent Christian Feierabend, selbst wenn die plötzlich freien Freitagabende verlockend gewesen seien. Beim Neustart sei es dann sehr schwer gewesen, wieder qualitativ hochwertig dabei zu sein, ein wahrer Kraftakt. Und mit der steigenden Inzidenz im Herbst kamen dann neue Herausforderungen.

„Wir sind mit 50 Musikern unterschiedlich aufgestellt, wie wir zu dieser Situation, zu dem was von uns verlangt wird, stehen. Das ist ganz unterschiedlich“, sagt er. So sind einige Musiker im vergangenen Monat in den Vorbereitungen weggebrochen, beispielsweise wegen der 2G-Regel. So auch noch in der vergangenen Woche. Manche hätten die neuen Regelungen nicht mehr mittragen können. Das sei völlig in Ordnung, so Feierabend. So wurde improvisiert, wenn notwendig hätte man das auch noch am letzten Tag getan. Es sei eine heikle Situation, trotz aller Vorsicht. Im Probelokal gibt es einen CO2-Messer, es wurde ständig gelüftet.

Josef Burkhardt wird Ehrenmitglied im Blasmusikverband

Für 50 Jahre Musizieren in der Stadtkapelle Donaueschingen ist Josef Burkhardt ausgezeichnet worden. Hierfür wurde ihm vom Bezirksvertreter Hermann Gleichauf des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar die große goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände überreicht. Im Verband und in der Stadtkapelle wurde Burkhardt zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrung des Tages: Josef Burkhardt wird nach 50 Jahren Musizieren zum Ehrenmitglied in der Stadtkapelle und im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar ernannt. | Bild: Lutz Rademacher

Die Laudatio hielt der Ehrenvorsitzende Michael Schlatter. Ende 1968 ist Burkhardt der 1966 gegründeten Jugendkapelle eingetreten, heute ist er der letzte Musiker aus dieser Zeit, der dabei geblieben ist. Er wollte Saxophon spielen, doch damals war eine Ausbildung an der Klarinette Voraussetzung dafür.

Das ließ er über sich ergehen, wechselte dann zum S-Saxophon, das er heute noch spielt. Während der Bundeswehrzeit spielte er in Ulm im Musikzug der 10. Panzerdivision, seit 39 Jahren ist er zusätzlich in der „Kueseckel-Musik“ aktiv. In der Stadtkapelle war er lange Jahre Schriftführer, und hat die EDV-gestützte Mitgliederverwaltung aufgebaut. An den Brückenfesten fungierte er als Festwirt und hat bei internen Feiern für Unterhaltung gesorgt