Braucht Freiheit Grenzen? Was gehört zu einer freien Gesellschaft? Diesen schwierigen Fragen haben sich die „Anstöße“ im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Donaueschingen gestellt. Als Podiumsgäste waren eingeladen ein Wissenschaftler, ein Politiker, ein Jurist und ein Psychologe, berichtet das Bildungszentrum.

Ulrich Eith, Professor für wissenschaftliche Politik an der Universität Freiburg und Direktor des Studienhauses Wiesneck, stellte heraus, dass Freiheit immer die Wahl zwischen Alternativen offenlassen müsse. Freiheitsrechte seien immer individuell, aber an Spielregeln gebunden, die zum Beispiel der Rechtsstaat bereit hält. Ernst Burgbacher, FDP, ehemaliges Bundestagsmitglied sowie Staatssekretär a.D., der sich als früherer Lehrer des Deutenberg-Gymnasiums Schwenningen outete, hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für die Freiheit. Zur Freiheit gehörten Verantwortung und in deren Folge natürlich auch Haftung.

Auf Basis der Entwicklungspsychologie argumentierte Markus Salhab, Psychologe aus Villingen, der auf den Zusammenhang zwischen Glück und Freiheit hinwies. Ohne Bindungssicherheit könne kein Individuum Vertrauen entwickeln, und Misstrauen verursache Angst und somit Unfreiheit. Der Donaueschinger Rechtsanwalt Hendrik Löffler versteht sich als Vertreter der Regeln, ohne die Freiheit nicht funktioniert. Anhand des Grundsatzes, dass individuelle Freiheit an der Freiheit des anderen endet, zeigte er auf, wie aus einem Grundsatz Gesetze folgen, die je nach Notwendigkeit immer detaillierter formuliert werden müssen.