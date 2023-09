Der Start ins Berufsleben ist ein wichtiger neuer Lebensabschnitt für junge Menschen. Viele neue Möglichkeiten tun sich ihnen auf. Oft ist es schon eine Herausforderung, sich für eine dieser zahlreichen Optionen überhaupt zu entscheiden.

Hier gibt es kein Richtig oder Falsch, vielmehr müssen die baldigen Schulabgänger selbst herausfinden, was zu ihren eigenen Talenten passt. Mit diesen Fragen muss sich jeder Jugendliche einmal beschäftigen. Um die Schüler dabei zu unterstützen, wurde im Jahr 1999 das Forum für Schule und Wirtschaft der Eichendorffschule ins Leben gerufen. Es ist eine wiederkehrende Messe, die jährlich stattfindet. Ein besonderer Treffpunkt für Schüler und Eltern und eine gute Adresse für richtungsweisende Informationen zur Entscheidungsfindung zwischen Ausbildung oder Studium.

Dass dies für die Schüler nicht einfach ist, weiß auch Frauke Jürgensen in ihrer Eigenschaft als Leiterin für Berufsorientierung am Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium und Mitglied des Forum-Vorstandsteams. „Man merkt, dass die Schüler sehr orientierungslos sind. Egal, von welcher Schule sie kommen und welchen Schulabschluss sie haben.“

„Gestärkt in die Berufswahl“ lautet also das Motto, wenn sich die Pforte der Eichendorffschule Donaueschingen am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 12 Uhr öffnet. 49 Aussteller, die sich im gesamten Erdgeschoss der Schule verteilen, kann Organisator Mathäus Zajonc zur 22. Auflage der Messe melden. Darunter vertreten sind Industrie, Handwerk, Handel, diverse Schulen verschiedener Schularten, Pflegeberufe, Dienstleistungsgewerbe, Banken, Industrie- und Handelskammer und auch die Polizei. Wieder dabei seien auch die Firmen Sick und Walter Steinbach.

Diese Plattform ist begehrt, fügt Organisator Mathäus Zajonc an. Zehn Bewerbern musste eine Absage erteilt werden. „Wir möchten diese Messe nur im Erdgeschoss präsentieren und nicht über das Schulhaus verteilt“, erklärt Wolfram Möllen, Vorsitzender des Forums, dazu. „Die räumliche Nähe macht den Charme aus, sodass dies ein toller Treffpunkt für die Schüler ist“, meint Sandra Gehringer von Frei Lacke. Ziel des Ausbildungsforums ist, auf alle Fragen rund um das Thema Berufsorientierung Antworten zu geben sowie Informationen zu Studienmöglichkeiten und Praktika zu bieten.

Das Ausbildungsforum sei sehr authentisch, weil junge Auszubildende an ihren Ständen auch selbst ihren Beruf präsentieren. Dieser Umstand mindere bei den jungen Leuten die Hemmungen, Fragen zu stellen, weiß Möllen. Aber auch Ausbilder sind vor Ort. Doch auch für die beteiligten Firmen ist dieses Forum attraktiv. „Die Firmen begegnen sich auf Augenhöhe, sehen sich nicht als Konkurrenz. Es ist eine Plattform mit wertvollem Austausch untereinander“, erklärt die Forum-Vizevorsitzende und Personalleiterin bei Frei Lacke, Martina Bausch.