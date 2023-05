Mit einem Festwochenende hat die ahg Autohandelsgesellschaft mit Hauptsitz in Horb am Neckar ihren Neubau in der Donaueschinger Rudolf-Diesel-Straße eröffnet. Nach knapp einem Jahr Bauzeit durchschnitten Donaueschingens Bürgermeister Severin Graf und weitere Gäste symbolisch das rote Band.

Das Unternehmen hat rund 2,1 Millionen Euro in den Standort Donaueschingen investiert. Mit diesem Projekt hat die Firma eine Niederlassung für die Marke Land Rover geschaffen. Zuvor war der Standort in St. Georgen, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zusätzlich zu den vier bestehenden Standorten Horb, Balingen, Baden-Baden und Donaueschingen sollen zwei weitere, in der Umsetzung befindliche Filialen die Präsenz im Marktgebiet ergänzen. Das Gebiet der Autohandelsgesellschaft erstreckt sich vom Großraum Stuttgart bis fast an den Bodensee sowie von der französischen Grenze bis hin zur Zollernalb.

Alexander Kramer, Geschäftsführer Vertrieb der ahg Autohandelsgesellschaft, betonte bei dem Festakt, dass die Investition in Donaueschingen als klares Bekenntnis zu dem Standort zu verstehen sei. Dieser stelle eine der tragenden Säulen aller Land-Rover-Betriebe seines Unternehmens dar. Bürgermeister Severin Graf habe sich über die neue Ansiedlung gefreut, geht aus der Pressemitteilung hervor. Umso wertvoller sei dieses Bekenntnis für den Standort von daher, dass auf der vorhandenen Fläche des Betriebs eine „intelligente Lösung gefunden“ worden sei. Denn freie Flächen für Gewerbeentwicklung seien in der Donaustadt Mangelware und die Nachfrage übersteige das Angebot bei Weitem.

Das Unternehmen habe beim Bau auf einen hohen Energiestandard gesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem produziere die großflächige Photovoltaikanlage einen hohen Anteil des benötigten Stroms. Mehr denn je achte ahg auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, wird Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender der ahg-Dachgesellschaft Alphartis SE, zitiert. Das beinhalte Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.