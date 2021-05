Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Filmstart in 45 Ländern: Donaueschingerinnen Angelina und Rosalie Limberger sind in „Child of Nature“ zu sehen

Der Film „Child of Nature“ ist in 45 Ländern gestartet, er kann jetzt online angeschaut werden. Das Besondere: In dem Projekt geht es auch um die Arbeit der Donaueschingerinnen Angelina und Rosalie Limberger.