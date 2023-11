Große Aufregung in der Max-Egon-Straße am Dienstagnachmittag, 7. November. Gegen 15 Uhr kommen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr in die Straße gefahren, das Rote Kreuz und auch die Polizei sind vor Ort. Die Alarmmeldung für die Wehr lautet: Brand.

Was hat sich abgespielt?

„Durch einen Grill ist es zu einem Brand auf einer Terrasse gekommen“, erklärt Donaueschingens Feuerwehr-Kommandant Gerd Wimmer. Die Art und Weise des Brandes ist indes ein Thema für die Polizei, wie Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz sagt: „Es gibt den Straftatbestand der fahrlässigen Brandstiftung.“ Die Polizei ermittelt.

Ein in Brand geratener Grill hat die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. | Bild: Roxane Luce

Laut Polizei habe eine 35-Jährige einen noch heißen Grillrost auf einen Stuhl abgelegt, dessen Polster anbrannte und den hölzernen Terrassenboden entzündete. Eine Mitarbeiterin eines im gleichen Gebäude ansässigen Geschäfts habe den entstehenden Brand entdeckt und alarmierte weitere Anwohner, die mit einem Feuerlöscher die Flammen ersticken konnten, bevor es zu einem größeren Brand kam. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

„Die Anwohner haben das selbstständig gelöscht. Wir haben anschließend mit einer Wärmebildkamera noch die Nachkontrolle gemacht“, erklärt Gerd Wimmer. Außerdem sei der Brandbereich mittels Kleinlöschgerät abgelöscht worden.