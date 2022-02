Der Anwohner bemerkte einen Brand an einem vor dem Haus Nummer 68 geparkten Alfa Romeo 159. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich im Motorraum des Autos entwickelt hatte, schnell löschen. Trotzdem entstand laut Mitteilung der Polizei am Alfa Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.