Zu einem abendlichen Einsatz in der Breslauer Straße in Donaueschingen mussten 22 Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Stadt am Mittwoch, 15. November, ausrücken.

Um 19.27 Uhr war laut Einsatzbericht der Alarm eingegangen. In dieser Meldung sei von einer explodierten Mikrowelle in einer Wohnung die Rede gewesen sein.

Mit drei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr daraufhin zum Einsatzort aus. Dort angekommen trafen die Einsatzkräfte auf eine leichte Rauchentwicklung. Die Ursache dafür wurde in der Küche entdeckt. Der Rauch ging tatsächlich von einer Mikrowelle aus.

Das Elektrogerät war aber nicht in die Luft geflogen. Vielmehr soll ein Teller in dem Gerät explodiert sein, was letztlich zur Rauchentwicklung führte. Warum und wie es dazu kam, konnte die Feuerwehr aber nicht mitteilen.

Es ist jedoch bekannt, dass manche Lebensmittel nicht in eine Mikrowelle gehören und explodieren können, wie etwa Eier oder Tomaten.

Auch geschlossene Gefäße sind tabu, da auch diese durch Druckaufbau im Inneren zerbersten können. Selbst ungeeignetes Geschirr kann durch Hitzespannungen zerspringen.

Am Ende ging der Einsatz aber glimpflich über die Bühne. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen und konnte nach einer Wohnungskontrolle schnell wieder abrücken. Die Rauchschwaden wurden durch Lüften aus der Wohnung befördert.