Los geht es am Sonntagmorgen, 5. März. Aus einer Tiefgarage in der Hagelrainstraße steigen dichte Rauchwolken empor. In der untersten Ebene der vom Hotel Wyndham Garden und der Wohnpflegezentrum Donauresidenz genutzten Anlage ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Auch Beamte des Kriminaldauerdienstes haben den Brandort später unter die Lupe genommen.

Dichter Rauch tritt am Sonntag, 5. März, aus der Tiefgarage an der Hagelrainstraße. | Bild: Andreas Kampf/Feuerwehr Donaueschingen

Auto fängt plötzlich Feuer

Ein brennendes Auto hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr Polizei und Feuerwehr auf der Kreisstraße 5756 auf den Plan gerufen. Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger mit einem VW Touareg von Pfohren in Richtung Donaueschingen, als das Fahrzeug zu qualmen und kurz darauf zu brennen begann.

Feuer beim Irmapark

In den frühen Morgenstunden, um 5.34 Uhr am Mittwoch, 8. März, sind die Einsatzkräfte der Donaueschinger Feuerwehr wieder gefordert. In einer Küche der Seniorenwohnanlage am Irmapark ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 22 Einsatzkräften anrückt, kann vor Ort über ein Fenster im Erdgeschoss direkt zu dem Brandherd vordringen und mit dem Löschangriff beginnen. Zwei Personen der Anlage haben bereits mit dem Löschen begonnen.

Brand beim Irmapark Video: Feuerwehr Donaueschingen

Staub löst weiteren Einsatz aus

Nur wenige Stunden später war die Donaueschinger Feuerwehr erneut gefordert. Um 8.33 hatte ein Feuermelder in der Rehaklinik Sonnhalde Alarm ausgelöst. Allerdings erwartete die anrückenden Einsatzkräfte hier kein Feuer. „Vermutlich hat Staub den Melder ausgelöst“, teilt Kommandant Gerd Wimmer mit.

Dirk Brünker tot aus der Brigach

Großer Aufruhr in Donaueschingen am Donnerstagmittag. Die Feuerwehr wird mit dem Hinweis „Person im Wasser“ zur Brigach nahe des Siedlerstegs gerufen. Wie sich dort herausstellt, wurde dort eine männliche Leiche an das Ufer gespült. Mittlerweile steht fest, dass es sich um den seit 23. Dezember vermissten Dirk Brünker handelt.

Die Feuerwehr hilft bei der Bergung des Körpers und baut einen Sichtschutz auf.