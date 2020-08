Ein 45-jähriger Radfahrer bog laut Polizei, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, nach links in einen Kaiserbrunnen-Kreisverkehr ein. Hier sei er frontal mit einem VW Lupo einer 19-Jährigen zusammengestoßen, die den Kreisel, aus Richtung Donaueschingen-Nord kommend, ordnungsgemäß befuhr. Der Radfahrer verletzte sich beim Zusammenstoß schwer und kam neben dem Auto auf der Straße zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Lupo entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf rund 150 Euro.