Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am frühen Montagabend auf der Vogtstraße am Ortsausgang von Heidenhofen. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem 1er BMW von Heidenhofen in Richtung Aasen. In einer Rechtskurve am Ortsausgang von Heidenhofen kam der Mann, vermutlich abgelenkt durch einen Blick auf den Beifahrersitz, nach links von der Straße ab.

Fahrer wird leicht verletzt

Der BMW touchierte dabei das Ortsschild und zwei am Fahrbahnrand gepflanzte Bäume, überschlug sich an einer Böschung und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Abschleppdienst übernimmt

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 64-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Ein verständigter Abschleppdienst übernahm die Bergung des mit rund 10.000 Euro beschädigten Autos.