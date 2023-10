Donaueschingen vor 35 Minuten

Fahrbahnerneuerung: Bregbrücke wird am 9. Oktober gesperrt

Die Bregbrücke in der Wolterdinger Ortsmitte bekommt am Montag, 9. Oktober, eine Expresssanierung. Acht Stunden veranschlagt das Landratsamt und kündigt ausgeschilderte Umleitungen an.