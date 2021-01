Auf dem Rathausplatz werden am Freitag, 22. Januar, die französische Trikolore und die Fahne der Bundesrepublik Deutschland gehisst. Die Donaueschinger sollen damit laut einer Mitteilung an den Deutsch-französischen Freundschaftsvertrag erinnert werden, der am 22. Januar 1963 vom damaligen deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle im Élysée-Palast in Paris unterzeichnet wurde. Durch den Élysée-Vertrag wurde die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich besiegelt und eine weitreichende politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit eingeläutet.

In Kraft getreten ist der Élysée-Vertrag am 2. Juli 1963. Diesem folgte am 5. Juli 1963 das „Deutsch-französische Jugendwerk“. In der Folge wurden zahlreiche Deutsch-französische Städtepartnerschaften gegründet, darunter jene zwischen Saverne und Donaueschingen im Mai 1964. Heute gibt es über 2200 Partnerschaften zwischen deutschen und französischen Städten, informiert die Stadtverwaltung Donaueschingen. Den Städtepartnerschaften folgten demnach Schulpartnerschaften, Vereins- und Sportbegegnungen und private Freundschaften.

Durch regelmäßige Treffen auf Regierungsebene, die Einrichtung des Deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates, die Abstimmung in der Finanz- und Währungspolitik und die Aufstellung der Deutsch-französischen Brigade im militärischen Bereich wurde die Beziehung weiter gestärkt.

Innige Beziehung soll auch in Zukunft bestehen

Auch künftig wollen Deutschland und Frankreich gemeinsam Verantwortung übernehmen und die europäische Integration voranbringen, heißt es in der Mitteilung. Dazu unterzeichneten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel am 22. Januar 2019 einen neuen Deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der als Vertrag von Aachen bezeichnet wird und den Élysée-Vertrag ergänzt. Darin wird festgehalten, dass die Kooperation im Bereich der wirtschaftlichen Integration und die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaften beider Länder verstärkt werden soll.

„Die deutsche und die französische Fahne, die am 22. Januar gemeinsam auf dem Rathausplatz wehen, sollen für jeden sichtbar ein Ausdruck der Deutsch-französischen Freundschaft sein, die in Donaueschingen gelebt wird“, so die Stadtverwaltung.