Donaueschingen

Evakuierung und gesperrte Ladenfläche: So lief der Feuerwehreinsatz im Donaueschinger Real-Markt ab

Wegen eines Brandalarms musste das Einkaufszentrum an der Bregstraße in Donaueschingen am Montag, 26. April, evakuiert werden.