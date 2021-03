Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Es wird weiter protestiert: Frank Jäger lädt per E-Mail zu Kundgebungen auf den Hengstlerplatz ein

Die Corona-Demonstrationen in Donaueschingen sollen anlässlich der neuesten Entscheidungen der Politik in die nächste Runde gehen. Was die Hintergründe sind und was die Stadtverwaltung dazu sagt, lesen Sie in diesem Artikel.