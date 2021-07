Donaueschingen vor 1 Stunde

Es wird schneller gefahren: So wirken die geänderten Verkehrsregeln auf der Karlstraße

Tempo 20 statt Schrittgeschwindigkeit, eine neue Rechts-vor-links-Regelung, wo es bisher eine Vorfahrtsstraße gab: Verkehrsteilnehmer, die, ob zu Fuß, mit dem Rad oder am Steuer auf der Karlstraße unterwegs sind, haben sich in den vergangenen Jahren an verschiedene Änderungen gewöhnen müssen.