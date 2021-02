Donaueschingen vor 3 Stunden

Es war ein Fehlalarm: Feuerwehreinsatz an der Fürstenbergischen Hofbibliothek

Aus derzeit noch unbekannter Ursache hat am Dienstagnachmittag, 9. Februar, gegen 16 Uhr ein unter dem Dach der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in der Haldenstraße installierter Brandmelder ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht.