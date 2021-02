Der Weg von Wolterdingen ins Bregtal wird demnächst unpassierbar sein. Denn der Bregpegel steigt weiter an und bald wird der Durchlass des Hochwasserrückhaltebeckens geschlossen und die Straße gesperrt.

Es regnet weiter, der Schnee schmilzt und das Hochwasser nimmt zu: Nachdem bereits am Wochenende Alarmstimmung aufgrund von Hochwasser geherrscht hat, verschärft sich die Situation wieder. Der Pegel der Breg in Hammereisenbach ist in den vergangenen