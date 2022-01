von Andrea Wieland

Nach rund einem Jahr intensiver Arbeit können sich die Neudinger Bürger nun darüber freuen, dass ihre Gnadentalkapelle wieder in vollem Glanze erstrahlt. „Wir freuen uns sehr, dass die intensiven Restaurationsarbeiten nach gut einem Jahr beendet wurden und die Kapelle ab jetzt in neuem Glanz erstrahlt“, sagt Neudingens Ortsvorsteher Klaus Münzer. Er ist zugleich Vorsitzender des Fördervereins zur Erhaltung der Gnadentalkapelle Neudingen.

Durch eine kleine Öffnung an der Tür kann man in die Kapelle hereinblicken. | Bild: Andrea Wieland

Großes Ziel ist jetzt erreicht

„Als wir den Verein 2014 gründeten, war unser großes Ziel, die Gnadentalkapelle so zu restaurieren, dass der Erhalt gesichert ist. Nun, sieben Jahre später, haben wir dieses große Ziel erreicht. Darüber sind wir sehr glücklich“, äußert sich Münzer zufrieden.

Heute: Im neuen Glanz erstrahlt fortan der Innenraum der Gnadentalkapelle. | Bild: Andrea Wieland

Mit der „Begasung“ zur Bekämpfung des Holzwurmes endete die Arbeit im vergangenen Oktober. Damit der Holzwurm nun auch langfristig aus dem Gebälk verbannt wird, wurden im Anschluss die Holzkonstrukte erneuert beziehungsweise ausgebessert.

Kurios: Wände sollen nicht frisch gestrichen aussehen

Des Weiteren wurde das Dachgebälk zum Glockenturm erneuert und das Dach neu eingedeckt und die Kassettendecke wurde erneuert. Natürlich bekamen alle Wände, Altäre und Bilder einen neuen Anstrich.

„Beim Streichen achteten die Restauratoren darauf, dass zum Beispiel die Wände nicht wie frisch gestrichen aussehen, sondern dass sie zum bestehenden Gemäuer passen und so original wie möglich aussehen“, beschreibt Münzer die Feinheiten der Arbeiten.

Sehr idyllisch im Gnadental (oberhalb von Neudingen) gelegen ist die Gnadentalkapelle. | Bild: Andrea Wieland

„Schön zu sehen war auch, mit wie viel Liebe zum Detail die Arbeiter hier gewerkelt haben. An den Seiten der Kapelle befinden sich zum Beispiel Bilder. Diese zeigen zum Großteil die heilige Anna, welche die Mutter der Jungfrau Maria war.

Diese wurden allesamt von dem Team katalogisiert, restauriert und im Anschluss wieder genau an den Ort hingehangen, wo sie sich zuvor befanden“, führt Klaus Münzer aus. Zum Wiederaufhängen der Bilder nutzte das Restaurations-Team sogar dieselben Nägel.

Und wer zahlt das Ganze?

Jetzt steht nur noch ein kleiner Schatten über der idyllischen Kapelle, nämlich die große Frage, wer nun für die Kosten der Restaurierung aufkommt: „Die Kirche ist für die Restaurierungsarbeiten in Vorleistung gegangen und hat bisher die Kosten übernommen. Nun wird sich noch zeigen, ob die Kosten tatsächlich von der Kirche getragen werden müssen, oder ob nicht doch die Stadt Donaueschingen die Kosten tragen muss“, erklärt Ortsvorsteher Münzer.

Die Geschichte Die Kapelle im Gnadental, welches oberhalb von Neudingen gelegen ist, steht im Zusammenhang mit dem ehemaligen, dort ansässigen Kloster Auf Hof. Die Kapelle im Gnadental wurde erstmals 1441 historisch erwähnt. Wegen dem bereits 1296 erwähnten Namen Gnadental wird angenommen, dass es dort bereits früher eine Gebetsstätte gab. Ein Dokument, welches auf das Jahr 1473 datiert ist, besagt, dass „die Kapelle im Gnadental am Wald an der Lengi“ sehr bedürftig geworden sei und es wurden erstmals Spenden gesammelt.



Die Kapelle, wie man sie heute kennt, wurde im Jahr 1619 erbaut und 1687 erneuert. Man geht davon aus, dass die Kapelle im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt oder baufällig geworden sei, was zu der Erneuerung führte. Durch den starken Anstieg der Volksfrömmigkeit nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde auch das Wallfahrtswesen positiv beeinflusst.



Die Wallfahrten haben in der Gnadentalkapelle einen langen historischen Hintergrund. Die ersten Wallfahrten fanden voraussichtlich bereits im Mittelalter statt. Des Weiteren finden sich in den Kirchenbüchern Verweise darauf, dass die Pfarrgemeinden aus Neudingen, Pfohren, Sumpfohren und Gutmadingen regelmäßig Wallfahrten zur Gnadentalkapelle unternahmen.



Da jedoch von beiden Parteien die Notwendigkeit der Renovierungsarbeiten gesehen wurde, konnte man sich vor Beginn der Arbeiten darauf einigen, dass vorerst die Kirche die Kosten trägt.

Nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten erstrahlt die Gnadentalkapelle jetzt in neuem Glanz. | Bild: Andrea Wieland

Doch nicht alle Kosten wurden von der Einrichtung bezahlt: „Mit unserem Förderverein konnten wir Spenden in Höhe von circa 60.000 Euro sammeln. Diese werden natürlich auch genutzt“, fügt Münzer hinzu.

Zahlreiche Spenden und verschiedene Aktionen

Diese Spenden wurden unter anderem von den 53 Mitgliedern des Vereins gesammelt. Einige der Spenden waren auch von Nichtmitgliedern. „Bei unseren Veranstaltungen, wie dem Anna-Tag, der jährlich in der Kapelle gefeiert wurde, konnten wir Spenden einnehmen. Oder auch beim Weihnachtssingen, welches Edmund Weisser initiierte“, erläutert Klaus Münzer.

Früher: 2019 erstrahlte die Gnadentalkapelle weihnachtlich geschmückt zum Weihnachtssingen. | Bild: Andrea Wieland

Beim Weihnachtssingen, das vor Corona immer in der kleinen Kapelle stattfand, konnte dieses Bauwerk besonders glänzen: Das ganz besondere Gefühl, welches die Kapelle ausstrahlt, und auch die Tatsache, dass sich die Kapelle an so einem abgeschiedenen Ort befindet, gab den Besuchern ein ganz eigenes Weihnachtsgefühl.

Die Gnadentalkapelle thront oberhalb von Neudingen mit einem beeindruckenden Ausblick über die Baar. | Bild: Andrea Wieland

Neben den Geldspenden restaurierte der Neudinger Schreiner Edmund Weisser, ebenfalls Mitglied des Fördervereins, anlässlich seines 70. Geburtstages ein Kreuz, welches sich außerhalb der Kapelle befindet.