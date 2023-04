Eine kleine grüne Insel inmitten von Kies und Erdreich wurde zur Bühne des feierlichen, lange ersehnten Festaktes. Oberbürgermeister Erik Pauly und Rektorin Katja Fox hielten Ansprachen, der Chor und Bläserklasse der Realschule untermalten den feierlichen Anlass musikalisch mit Mark Forster und den Toten Hosen.

Die Bläserklasse der Realschule Donaueschingen feiert den Baubeginn musikalisch. | Bild: Daniel Vedder

Trotz bewölktem Himmel und eisigem Wind herrschten großer Andrang und gute Stimmung bei den Anwesenden. Nach acht Jahren der Planung kann der Bau nun endlich starten.

Das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte

„Es ist ein besonderer Tag.“ So begrüßte Oberbürgermeister (OB) Erik Pauly die Gäste. „Wir werden das größte Bauprojekt in der Geschichte Donaueschingens beginnen.“ Knapp 56 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Immerhin zehn Prozent der Kosten könne man durch Landesförderung finanzieren, so Pauly.

Großer Andrang zum Realschul-Spatenstich trotz widriger Witterungsbedingungen. | Bild: Daniel Vedder

Das Leuchtturmprojekt des Konversionsareals „Am Buchberg“ sorgte in der Vergangenheit für Kopfzerbrechen bei Gemeindevertretern ob der anschwellenden projizierten Kosten in der Planungsphase.

Die Kostenentwicklung der Realschule Ursprünglich waren knapp 28 Millionen Euro für den Neubau der Realschule im Plan. Aus heutiger Sicht, bilanziert OB Pauly, mehr eine noch nicht fundierte Schätzung. Erste konkrete Planungen ergaben schon Kosten von 45 Millionen Euro. Nach Versuchen der Einsparung stiegen sie im Frühling 2022 auf knapp 48 Millionen an. Seit September 2022 ist bekannt, dass das Bauprojekt mindestens 55 Millionen Euro kosten werde. Zum Spatenstich bestätigt Pauly nun den Kostenpunkt von knapp 56 Millionen.

Oberbürgermeister Erik Pauly untermauert den Anspruch, den Schulstandort Donaueschingen weiter stärken zu wollen. | Bild: Daniel Vedder

Auch der Gemeinderat war sich am Ende einig und genehmigte die finanziellen Mittel. Inzwischen brauche es ganz neue Lernformate, betonte Pauly. Eine solche neue Pädagogik könne nur in einem neuen Gebäude ausreichend umgesetzt werden.

Eine der größten Schulen des Landes

Geplant ist eine fünfzügige Clusterschule mit Dreifeldsporthalle. Die neue Realschule soll laut dem Oberbürgermeister eine der größten Schulen in Baden-Württemberg werden.

Besonderen Dank sprach Pauly den Schülern und Rektorin Katja Fox für ihren Einsatz aus: „Sie haben eine starke Realschule und haben tolle Arbeit geleistet“.

Der Chor blickt mit Mark Forsters „Au revoir“ in die Zukunft mit dem neuen Gebäude. | Bild: Daniel Vedder

Anforderungen moderner Realschule gerecht werden

Die Realschule an der Lehenstraße wurde 1966 eröffnet. Das alte Gebäude sei zwar „so schön, dass wir es kaum abgeschrieben bekommen“, scherzte Pauly. Dennoch machten sich die Rektorin und ihr Kollegium vor acht Jahren erstmals Gedanken darüber, was genau eine moderne Realschule ausmacht.

Schnell war klar, diesen Anforderungen könne nur ein Neubau gerecht werden. Als wichtiges Schlagwort für diese hob Fox die Bildung von Profilklassen heraus, wie etwa der Bläserklasse, die den Spatenstich musikalisch begleitete. Im Untergeschoss des Neubaus sollen zusätzliche Musikräume entstehen.

Rektorin Katja Fox spricht über die Planungen zum Bau der neuen Realschule. | Bild: Daniel Vedder

Einzelne Klassenstufen würden jeweils gemeinsam in Clustern, also bestimmten Gebäudeabschnitte, ihre Klassenzimmer haben. Zudem sei es als nun „offiziell anerkannte Realschule mit Ganztag“ wichtig, dass das neue Gebäude ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder biete, so Fox.

Lehrerzimmer adé

Doch nicht nur für Schüler soll das Gebäude neue Möglichkeiten bieten. Laut der Rektorin habe das Thema des Lehrerzimmers im Kollegium in der Planung „enorm zu Diskussionen geführt“.

Am Ende entschieden sie sich gegen ein großes Lehrerzimmer für das gesamte Kollegium und stattdessen für kleinere Teamstationen, die einzelnen Pädagogen mehr Platz und richtige Arbeitsplätze bieten sollen, so Fox.

Leuchtturm im zivilen Quartier

Die neue Realschule soll ein zentrales Element des neuen zivilen Quartiers „Am Buchberg“ bilden. Ein Grünstreifen wird das Konversionsgelände laut Oberbürgermeister durchziehen und neben dem Schulgelände verlaufen und so Platz für Aktivitäten bieten.

„Die Dreifeldsporthalle ist nicht nur Schul- sondern Veranstaltungshalle, die optimal für Schul- und Vereinssport genutzt werden soll, betonte Rektorin Katja Fox. das Projekt beschäftigt sie offenbar sehr: „Manchmal träume ich schon davon, wie einzelne Räume genau aussehen werden.“

Die Fertigstellung der neuen Realschule ist für Ende 2025 geplant.