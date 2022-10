Es war ein denkwürdiger Abend. Dieser 15. Januar 2019 im Strawinsky-Saal. Fest stand bei der damaligen Gemeinderatssitzung nur: Es wird einen Nachfolger für Bernhard Kaiser geben, der als Bürgermeister mehr als 36 Jahre die Geschicke der Stadt mitgeprägt hat.

Vier Bewerber hatten es in die finale Runde geschafft. Unter ihnen musste der Gemeinderat nun eine Wahl treffen. Tobias Butsch, damals Hauptamtsleiter und heute Leiter der Bauverwaltung im Donaueschinger Rathaus, und Andreas Merkle, der zuvor unter anderem 16 Jahre lang Rathauschef einer kleinen Gemeinde gewesen war, schieden in der ersten Runde aus.

Im zweiten Wahlgang bekamen Severin Graf und Jürgen Maas gleich viel Stimmen. Das Ergebnis ist bekannt, der Weg dahin war ungewöhnlich. Das Losverfahren entschied und Severin Graf ist seither Bürgermeister von Donaueschingen.

Doch was macht eigentlich Jürgen Maas?

Der Diplom-Verwaltungswirt ist zwar immer noch Fachbereichsleiter Schule bei der Stadt Krefeld – wie zur Zeit seiner Bewerbung in Donaueschingen. Allerdings hat er der Region keineswegs den Rücken zugekehrt.

Bewerbung in Tuttlingen

Im Sommer war er in Tuttlingen unterwegs. Dort wurde ein Nachfolger für Emil Buschle gesucht, der 16 Jahre Erster Bürgermeister der Stadt war. Maas verlor am 18. Juli gegen Uwe Keller. Der neue Nummer zwei im Tuttlinger Rathaus ist dort kein Unbekannter. Keller war zuvor zwölf Jahre als Kämmerer für die Finanzen der Stadt verantwortlich.

Schon damals sagte Maas, es sei weiter sein Ziel Bürgermeister zu werden. Zumal seine Frau aus dem Hegau stammt und das Paar viele Freunde in der Region habe.

Bewerbung in Gaienhofen

Nun richtet sich der Blick von Maas nach Gaienhofen, das auf der Höri-Halbinsel am Bodensee liegt. In der 3400-Einwohner-Gemeinde wird ein neuer Rathaus-Chef gesucht. Der erste Wahlgang, bei dem keiner der sechs Bewerber die Mehrheit erzielt hatte, ist zwar schon vorbei. Doch für den zweiten Wahlgang sind neue Bewerbungen möglich. Und so wird auch der Name von Jürgen Maas am 6. November auch auf dem Stimmzettel stehen.