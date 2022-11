Drei Jahrzehnte lang stand Hans-Rüdiger Schewe als Präsident an der Spitze der Fürstlich Fürstenbergischen Gesamtverwaltung. Im Alter von 68 Jahren ist er am Donnerstag, 17. November, verstorben.

Geboren wurde Schewe 1954 im westfälischen Herfurth. Er studierte in Köln Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1981. Danach war er rund zehn Jahre in leitender Stellung in der Oetker-Gruppe in Bielefeld und immer wieder im Ausland tätig.

Ab 1992 im Fürstenhaus

Schließlich folgte der Weg in den südlichen Teil der Bundesrepublik. Anfang der 1990er-Jahre knüpfte er seine Bande mit dem Fürstenhaus. Dort wurde Schewe ab 1992 Generalbevollmächtigter des Hauses und führte gemeinsam mit Fürst Heinrich zu Fürstenberg die Geschäfte.

Auch für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg war der Manager im Einsatz. Als Vizepräsident äußerte er sich zu Wirtschaftsthemen, die von globaler Ebene auf unsere Region ausstrahlten.

Standortpolitik, Fachkräftesicherung und Unternehmensförderungen seien elementar für die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Unternehmen, erklärte er 2019 beim IHK-Wirtschaftsabend in Hüfingen.

„Die Standortpolitik zielt auf die Erhaltung und die Verbesserung der für das Arbeiten und das Leben in der Region notwendigen Infrastruktur“, sagte er damals.

Schewe engagierte sich auch wohltätig im Donaueschinger Lions Club, dessen Präsident er 2002/2003 war.