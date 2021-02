Ein Unbekannter klingelte laut Polizeiangaben bei einem 52-Jährigen und fragte nach Arbeit. Da der Mann tatsächlich Arbeit zu vergeben hatte, bot er dem Unbekannten für die kommenden vier Tage einen Job bei sich an. Er habe dem Mann auch einen Vorschuss über 350 Euro gegeben, den dieser für die Begleichung angeblicher Mietschulden erbeten hatte.

Der Betrüger, der sich laut Polizeimitteilung als Marius ausgab, ließ sich danach von seinem neuen Arbeitgeber an den Bahnhof nach Donaueschingen fahren. Seinen Arbeitsdienst habe er in den Folgetagen nicht angetreten. Außerdem hatte der Unbekannte bei der Fahrt zum Bahnhof noch einen Geldbeutel aus dem Auto mitgehen lassen, in dem sich allerdings kein Geld befand, heißt es weiter.