Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Donaueschingen haben in ihrem Konzert zum Schuljahresende im Strawinsky-Saal der Donauhallen ein hochkarätiges Programm präsentiert.

Verschiedene Ensembles wie zum Beispiel ein Trompetenquartett, ein großes Blechbläserensemble, ein Flötenensemble und ein Akkordeonensemble glänzten mit ihren Vorträgen. Sie waren laut Mitteilung der Musikschule von ihren Lehrern Peter Stelzl, Leopold Reisenauer, Kai Armbruster und Manfred Maier bestens darauf vorbereitet worden. Mit dem „Präludium für zwei Violinen und Klavier“ gelang es Markus, Arthur und Liliya Blenkle, eine ganz besondere melancholische Atmosphäre in den Saal zu zaubern.

Mit dem „Czárdás“ von Vittorio Monti und der „Fantaisie Impromptu“ von Frédéric Chopin konnten Arthur Blenkle (Violine) und George Kusoglu (Klavier) solistisch überzeugen. Klaviermusik auf hohem Niveau präsentierten Markus Blenkle mit Edvard Griegs „Sonate Op. 7“, Benedikt Frick mit der „Polonaise c-Moll Op. 40 Nr. 2“ von Chopin und Bundespreisträger Antonius Hall mit Maurice Ravels „Oiseaux triste“.

Das Saxophon-Ensemble unter Leitung von Iris Gojowczyk präsentierte sich letztmals mit Karen Streets „Tango“ und wurden von Schulleiter Clemens Berger mit Urkunden für besondere musikalische Leistungen verabschiedet, da aufgrund von Ausbildung und Studium ein weiteres Zusammenspiel nicht mehr möglich ist.

Besondere klangliche Akzente setzte laut Mitteilung Laura-Marie Schröder gemeinsam mit ihrer Lehrerin Hanlin Liang mit „Dancing with the Rabbi“ ebenso wie das Streichertrio Crazy in der Besetzung Laura-Marie Schröder, Arthur Blenkle (Violinen), Markus Blenkle (Kontrabass). Das Trio überzeugte voller Spielfreude mit dem Stück „The crazy bride“ und setzte einen fulminanten Schlusspunkt. Im Rahmen des Konzerts in den Donauhallen wurde Manfred Maier, Lehrer für Querflöte, nach 40 Jahren Lehrtätigkeit an der Musikschule Donaueschingen von Schulleiter Clemens Berger mit einem Foto vom derzeitigen Lehrerkollegium, einem Weinpräsent und einem Geschenkgutschein feierlich in den verdienten Ruhestand verabschiedet.