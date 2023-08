Donaueschingen - Hochmoderne Gebäude aus Beton, großen Glasflächen, Stahl und Holz sowie Photovoltaik-Elemente. So präsentiert sich die neue Firmenzentrale der ED-Netze GmbH in der Robert-Gerwig-Straße in Donaueschingen. Der Neubau im Gewerbegebiet Breitelen war notwendig geworden, weil am bisherigen innerstädtischen Standort in der Prinz-Fritzi-Allee zwischen Wohnbebauung, Altenpflegeheim St. Michael und Fürstlich Fürstenbergischen Park keine Erweiterung mehr möglich war. Derzeit bis zu 90 Arbeitsplätze beherbergt das neue Domizil, das auf 15.000 Quadratmetern Fläche in zwei Jahren Bauzeit entstand und in das das Unternehmen rund 18 Millionen Euro investierte. Reserven für weitere Arbeitsplätze sind vorgesehen.

„Der Neubau ist für uns ein klares Bekenntnis zum Traditionsstandort Donaueschingen und zur gesamten Region“, betonte Jörg Reichert, Vorsitzender Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG beim Spatenstich im August 2021. Als Nachfolgeunternehmen des Fürstlich Fürstenbergischen Elektrizitätswerks ist man einer der ältesten Energieversorger Baden-Württembergs. Heute betreut ED Netze von Donaueschingen aus sechs Landkreise und rund 60 Kommunen. 2020 wurde zunächst der Raumbedarf für Büro- und Funktionsflächen, Lager, Außenlager, Werkstätten, Ausbildung und Stellplätze als Basis für die Generalplanungsleistung ermittelt. Weitere Kriterien für die Vergabe waren Klimaneutralität, Innovation, Funktionalität, Kosten und Qualität.

Das Ergebnis ist ein markantes Bürogebäude in ansprechend-moderner und zweckmäßiger Architektur, in dem zukunftsweisende Technik verbaut ist und das den KfW40 Plus-Standard erfüllt. Die Photovoltaik-Fassadenelemente dienen der Verschattung der Bürobereiche und liefern Strom für das Gebäude und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Sie stehen senkrecht und wandeln beidseitig Licht in elektrische Energie um. Über eine intelligente Steuerung verteilt sich die Stromproduktion auf den ganzen Tag gleichmäßig. Etwa die Hälfte der Parkplätze ist mit insgesamt 64 Ladestationen ausgerüstet, zusätzlich gibt es vier Schnelllademöglichkeiten.

Die Fahrzeughalle für die Großfahrzeuge wie Hubsteiger und Notstromaggregate und das Logistikzentrum sind in einer nachhaltig-belastbaren Hybrid-Konstruktion aus Holztragwerk und Spannbetonplatten ausgeführt.

Die Bürobereiche werden über eine Wärmepumpe mit Deckenlüftern gekühlt und mit einer Fußbodenheizung beheizt. Die Beheizung der Hallen erfolgt über Heizungsrohre in den Bodenplatten, die mit hocheffizientem Schaumglasschotter gegen das Erdreich gedämmt sind. Der Wasserverbrauch wird durch Sensorarmaturen reduziert. Das Dachwasser wird für die Spülung der Toiletten verwendet. In den geräumigen Hallen mit Tageslicht wurden notwendige Höhen ausgenutzt, in dem alle zur Verfügung stehenden Flächen genutzt werden. Insgesamt entstand 40 Prozent mehr überdachte Lagerfläche und Garagen als im früheren Bau. In diesen Hallen ist auch die technische Ausbildungswerkstatt untergebracht. Große Fensterfronten lassen viel Tageslicht in die Räume. Die Kabeltrommeln in den verschiedenen Größen lagern auf einer Freifläche, die eine wasserdurchlässige Oberfläche hat.