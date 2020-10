von Hannah Schedler

„Manege frei“ heißt es ab heute wieder im Zelt des Zirkus Alessio. Denn nach sechsmonatiger Zwangspause aufgrund der Corona-Schließung gastiert der Zirkus im Rahmen der Tournee 2020 bis Sonntag, 11. Oktober, in Donaueschingen auf dem Festplatz Gerbewies.

Zirkus als fester Bestandteil des Lebens

Das Unternehmen ist noch jung: Der Zirkus Alessio wurde vor vier Jahren von den Eheleuten Tina Quaiser und André Kaiser gegründet. Doch ergänzt André Kaiser, dass sie beide aus Zirkusfamilien stammen, welche seit über neun Generationen in dem Bereich tätig sind. Woher der Name stammt? Der Zirkus wurde nach dem Sohn der Inhaber gegründet: Alessio.

Aufführungen und Preise Vorstellungszeiten Die Vorstellungen finden am heutigen Donnerstag, 8. Oktober, um 16 Uhr statt sowie am Freitag, 9. Oktober, und Samstag, 10. Oktober, jeweils um 16 und um 19 Uhr. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 11. Oktober, um 14 Uhr. Eintrittspreise Für Kinder müssen je nach Sitzkategorie zehn bis 16 Euro bezahlt werden; Erwachsene zahlen zwischen zwölf und 20 Euro. Am Freitag und Samstag um je 19 Uhr gelten Sonderpreise: zehn Euro auf allen Plätzen sowie 15 Euro auf den Logenplätzen.

Auch dieses Jahr solle es ein neues Programm geben, welches 90 Minuten dauert, erklärt Tina Quaiser. 2020 stehe das Programm unter dem Motto „Die tierreichste Zirkusshow des Jahres“. Laut der Zirkuschefin würde es neben den Artisten auch über 50 Tiere in der Manege geben. Zu dem tierischen Kontingent zählen verschiedene Pferderassen sowie Dromedare, Hausschweine sowie Watussi-Rinder bis hin zu Pudeln – welche zudem auch in der Pause gefüttert und gestreichelt werden können, sagt sie.

Nach sechsmonatiger Corona-Schließung sind die Dromedare Shakira, Achmet und Schakal wieder bereit für die Manege. | Bild: Hannah Schedler

Besondere Attraktion: Wasserbisons

Stolz sei Quaiser zudem auf die Dressur eines Wasserbisons, welche einzigartig in Deutschland sei. Wildtiere, die bei Tierschützern häufig in Kritik stehen, gebe es nicht. Die Tiere würden zudem mit den Prinzipien der Freiheitsdressur dressiert. Außerdem gebe es auch einige artistische Attraktionen, wie etwa die Akrobatik oder die Jonglagen, das Balancieren unter höchster Konzentration, ein Feuerspucken bis hoch unter die Zeltkuppel, eine Wild-West-Show mit Lasso- und Messerwerfern und natürlich den Clown, ergänzt sie.

Laut den Inhabern werden die Tiere des Zirkus Alessio gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gehalten. Außerdem werde die Einhaltung dieser Vorgaben an jedem Spielort während der Saison aufs Neue vom jeweils zuständigen Veterinäramt unangemeldet kontrolliert. „Zwar steht die Tierhaltung des allgemeinen Zirkus in der Kritik. Aber der Zirkus Alessio wurde für seine gute Tierhaltung und seine Bemühungen zum Artenschutz ausgezeichnet“, betont die Chefin. Denn die Tiere lägen dem Zirkus am Herzen.

Transparentes Arbeiten

Im Rahmen des modernen Zirkusbetriebes sei eine tägliche Pflege und Beschäftigung der Vierbeiner ebenso selbstverständlich wie umfassende tiermedizinische Beratung und Betreuung durch externe Fachleute, so Kaiser. Die gesamten Stallanlagen und Außengehege seien außerdem tagsüber frei zugänglich; auf Anfrage gewähren die Tierpfleger Interessierten auch Einblicke hinter die Kulissen und beantworten offene Fragen.

Der Zirkus Alessio ist ein vier Jahre junges Familienunternehmen. Doch Tina Quaiser und André Kaiser stammen beide aus Zirkusfamilien, welche seit über neun Generationen tätig sind. | Bild: Hannah Schedler

„Die coronabedingte Schließung war eine bittere Zeit für uns“, sagt Tina Quaiser. Denn sechs Monate hatte der Zirkus keine Vorstellungen und somit gravierende finanzielle Verluste zu verschmerzen: „Ohne die Spendenbereitschaft der Bevölkerung hätten wir nicht überlebt.“ Der Zirkus sei dankbar für die Futterspenden von Lebensmittelhändlern und Landwirten. Sie ergänzt: „Wir haben zwar Arbeitslosengeld bekommen, aber das reichte hinten und vorne nicht.“

Zudem wünsche sie sich mehr finanzielle Hilfen vom Staat. Zwar kehre im Zirkusbetrieb mit den geltenden Hygieneregeln langsam ein Stück Normalität zurück, doch brauche es klare und einheitlichere Regeln der Politik: „Manchmal dürfen 250 Gäste in das Zelt, dann wieder nur 50. So kann man nicht kalkulieren.“ Denn die Auflagen seien in jeder Stadt anders. „Es tut weh, wenn ich Gäste wieder heimschicken muss“, so Quaiser. Denn normalerweise finden um die 1000 Menschen in dem Zelt einen Platz. Nichtsdestotrotz freuen sie sich über die anstehenden Vorstellungen in Donaueschingen: „Schließlich haben auch wir den Zirkus vermisst.“