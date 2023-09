Es ist endlich wieder so weit: Am Samstag, 7. Oktober, steigt das Herbstfest in Donaueschingen mit einem vielfältigen Programm. Die Stadtverwaltung Donaueschingen kündigt ein paar unbeschwerte Stunden bei der bekannt losgelösten Atmosphäre an.

Auf dem Platz am Hanselbrunnen sei wieder für beste Stimmung gesorgt. Zwischen 11 und 14 Uhr toben sich demnach regionale Talente mit Tanz, Gesang und Musik auf der Bühne aus, unter anderem spielen die Schulband der Realschule und Walter Scheuble, es sind aber noch weitere Talente angekündigt. Der musikalische Höhepunkt auf dem Hanselbrunnenplatz sind laut Stadt die „Black Forest All Stars“, die zahlreiche Hits der Musikgeschichte präsentieren. Das Konzert beginnt um etwa 20.30 Uhr.

Besuch aus den Partnerstädten

Auch die Partnerstädte präsentieren sich wieder auf dem Rathausplatz mit Musikprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten: Die Deutsch-Französische Gesellschaft verwöhnt die Herbstfest-Besucher mit dem französischen Käseteller, bei der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft gibt es die berühmte ungarische Gulaschsuppe und bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Yakitori-Spieße, Sake, Grünen Tee und Reisgebäck. Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder das Glücksrad mit der Chance auf japanische Preise, so die Stadt. Auf der Rathausplatzbühne beginnt um 10 Uhr das Programm ganz traditionell mit den Bläserklassen der Realschule. Um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Erik Pauly das Herbstfest sowie den französischen und ungarischen Markt zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister François Schaeffer aus Saverne eröffnen. Für musikalische Unterhaltung auf der Städtepartnerschaftsbühne sorgen Auftritte einer französischen Band aus Saverne, der Tanzgruppe „Silverstar“ aus Vác und die japanischen Trommler „Wadaiko Rindo“.

Abends wird es mit der Band „Riff“ ab 21 Uhr etwas fetziger, heißt es in der Mitteilung. Die Rockband aus dem Raum Villingen-Schwenningen präsentiert vor allem Cover-Stücke aus den Bereichen Rock, Alternative und Grunge.

Die vielen Stände und Zelte der ortsansässigen Vereine und Anbieter laden zudem zu kulinarischen Hochgenüssen ein, verspricht die Verwaltung. Dazu gibt es auch wieder den Flohmarkt, der in der Karlstraße von 10 bis 18 Uhr während des Herbstfestes stattfindet. Der Kinder- und Familienflohmarkt erweitert das Herbstfest bis zur Moltkestraße und bietet Spielwaren, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr. Ein wesentlicher Bestandteil des Herbstfestes seien die Stände mit Geschenk-, Bastel- und Kunstartikeln. Und die kleinsten Mitbürger können sich auch in diesem Jahr auf ein attraktives Unterhaltungsprogramm freuen mit Kletterwand, Bobby-Car-Rennen, Puppenbühne und Hüpfburg.