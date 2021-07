von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Wenn der Sommer kommt und die Sonne lacht…“ singt der Wichtelchor der evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen. Ja, es wird wieder musiziert! Bei schönstem sonnigem Sommerwetter erklangen am Donnerstagnachmittag bereits zum zweiten Mal die fröhlichen Stimmen der Wichtel-, Kinder-, und Jugendchöre im Gemeindehaus am Irmapark.

Ende einer langen Durststrecke

Kantorin Antje Schweizer freute sich besonders darüber, dass fast alle Kinder und Jugendliche, die vor der Corona-Pause dabei waren, wiedergekommen sind und nach wie vor Freude am Singen haben. Inzwischen haben der Flötenkreis und der Posaunenchor ebenfalls nach einer langen Durststrecke mit Präsenz-Proben begonnen.

Probenzeiten und Kontakt Die Probenzeiten: Die Kantorei trifft sich montags von 19.30 bis 21.30 Uhr, allerdings zunächst in Kleingruppen. Der Flötenkreis kommt mittwochs von 17 bis 17.45 Uhr zusammen. Der Wichtelchor der Kindergartenkinder ab 4 Jahren probt donnerstags von 15.30 bis 16.15 Uhr, der Kinderchor der Grundschulkinder ebenfalls donnerstags von 16.15 bis 17 Uhr. Der Jugendchor (ab 5. Klasse) trifft sich donnerstags von 17.15 bis 18.15 Uhr, der Posaunenchor donnerstags um 19.45 Uhr. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.



Kontakt: Weitere Informationen gibt es bei Andreas Rütschlin und Antje Schweizer, (07 71) 92 94 44 10; Posaunenchor: Phillip Eschbach, (0 77 21) 50 87 37.

Für diese beiden Gruppen gab es während der Corona-Pause allerdings Lichtblicke, denn sie durften unter Einhaltung des Hygienekonzepts immer wieder vereinzelt in Kleingruppen proben und auch verschiedene Gottesdienste musikalisch bereichern. Der Posaunenchor spielte beispielsweise zu Ostern wieder traditionsgemäß am Hauptfriedhof und am Friedhof in Allmendshofen.

Flötenstimmen per E-Mail

Kantor Andreas Rütschlin hielt den Flötenkreis während der musiklosen Zeit bei guter Laune: Er spielte zu den Gottesdienststücken alle Flötenstimmen einzeln vor, nahm sie auf und schickte die MP3-Dateien anschließend per E-Mail an die Spieler. So konnte sich beim Üben zu Hause kein falscher Ton einschleichen.

Während die Corona-Inzidenzen besonders hoch waren und die Laune einen Tiefpunkt erreicht hatte, überreichte der fleißige Kantor allen Spielern ein Fläschchen Flötenöl, zusammen mit einer genauen Anleitung wie man die Flöten pflegen und für künftige Einsätze wieder flott machen kann. Gut geölt durfte dann bald wieder kurz geprobt und im Gottesdienst gespielt werden.

Ein Teil des Himmels auf Erden

„Auf Erden Teil des Himmels zu sein“ lautete der Refrain des ersten Liedes, bei der ersten Kantorei-Probe nach sieben Monaten Stille. Dieser Auftakt am Montagabend war in vielerlei Hinsicht ein Novum: Zum ersten Mal wurde draußen geprobt, es war die erste Gesamtprobe des Chors seit dem 9. März 2020 und als besondere Leckerbissen waren beide Kantoren live in Aktion zu erleben.

Nach der Überprüfung der Corona-Formalitäten – Getestet, Genesen, Geimpft – stand zunächst das Soziale im Vordergrund des Treffens: Mit Freunden und Bekannten zu reden und sich über Neuigkeiten auszutauschen. Fast nahtlos gingen die vielen Unterhaltungen in Antje Schweizers sommerliches Einsingen über. Die Stimmen waren zwar etwas angerostet, aber trotzdem überwog die Freude nach einer langen Abstinenz, wieder gemeinsam in Präsenz miteinander musizieren zu können.

Vierstimmiges Singen klappte wieder wie in alten Zeiten – sogar das hohe F im Sopran. Beim zweiten Stück, das Kantor Andreas Rütschlin vorstellte, wünschten sich die Sängerinnen und Sänger mit einem Text von Joseph von Eichendorff gegenseitig eine musikalische gute Nacht. Bei der Probe und auch beim anschließenden gemütlichen Beisammensein in einer nahegelegenen Außengastronomie erlebten die Kantorei-Mitglieder wahrlich einen Teil des Himmels auf Erden. Möge es nun so weitergehen, wünscht man sich in den Chören und Instrumentalgruppen.