Nach rund zwei Jahren Pause gibt es am Samstag wieder zwei Handball-Punktspiele in der Donaueschinger Baarsporthalle. Der Verein für Handballsport (VfH) Schwenningen, bei dem sieben Donaueschinger und mehrere Blumberger Handballer aktiv spielen, empfängt ab 20 Uhr den HWB Winterlingen/Bitz. Zwei Stunden zuvor ist die zweite Mannschaft in Aktion.

Die Donaueschinger hoffen bei kostenlosem Eintritt auf eine prächtige Kulisse und viel Unterstützung von den Rängen. Schließlich geht der VfH als Tabellenführer der Bezirksliga in die Partie, während die Gäste mit der Roten Laterne in der Hand anreisen.

Nach einst glanzvollen, aber längst vergangenen Jahren, in denen die Donaueschinger und Blumberger mit eigenen Mannschaften im Spielbetrieb mitmischten, besteht nun bereits seit einigen Jahren die Kooperation mit dem VfH Schwenningen. Nahezu alle Spiele werden in der Deutenberghalle ausgetragen. Einmal in der Saison tritt die Mannschaft in Donaueschingen an. Am Samstag ist es soweit.

„Die Spiele in Donaueschingen waren eigentlich immer sehr gut besucht. Es gibt eine große Zahl an Fans, die unseren Sport mögen und uns gerne unterstützen“, sagt der Donaueschinger und langjährige VfH-Kapitän Benjamin Früh. Darauf setzen die Handballer auch am Samstag.

Die Ursprünge des Handballsports in Donaueschingen gehen bis 1973 zurück. Zwischenzeitlich gab es mit dem HC und dem SV sogar zwei Vereine, bevor Ende der 1990er-Jahre der Handballsportverein (HSV) entstand. Seit fast einem Jahrzehnt besteht die Kooperation mit dem VfH.

In dieser Saison soll nach einigen vergeblichen Anläufen der Aufstieg in die Landesliga gelingen. Mit 11:1-Punkten nach sechs Spielen ist das Team auf einem guten Weg. Zwei weitere Punkte sollen am Samstag in Donaueschingen geholt werden. Die Spieler wollen mit einem couragierten Auftritt wieder ein Handball-Fieber entfachen und ihren Sport stärker ins Interesse rücken.