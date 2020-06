Diverse Umbauten und Abtrennungen in dieser Woche und mehr Fußwege für die Erzieherinnen ab Montag: So stellt sich der Kindergarten Pfiffikus auf die Wiederaufnahme des Regelbetriebs der Donaueschinger Kindertagesstätten auf. Rund 80 Kinder werden dort im Regelumfang in drei Gruppen von zehn Erzieherinnen betreut, die größtenteils in Teilzeit arbeiten.

Weitere 40 Kinder kehren zurück

Etwa die Hälfte der 80 Kinder, jene mit Eltern in systemrelevanten Berufen und zuletzt auch die Schulanfänger, hatte ihren Kiga an der Talstraße in den vergangenen Monaten für sich allein, doch ab Montag kehren auch restlichen 40 Kinder zurück.

Donaueschingen Neues Stadtviertel am Buchberg: Neue Kita befindet sich auf Zielgeraden Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die stellvertretende Leiterin Annette Hilpert zeigt im Spielflur, der das „Bistro“ beherbergt, einen Faltvorhang. Der wird noch neben zwei herbeigestellte Schränke gestellt. Damit ist die Verbindung zwischen den beiden Tischen geschlossen.

Namen auf der Toilettentür

Zwölf Kinder bekommen dort ihr Mittagessen. Bisher gruppenübergreifend, jetzt in zwei Gruppen getrennt. Auch die drei Toiletten sind jetzt auf die Gruppen bestimmt und sogar personifiziert. Die Schulanfänger haben mit Kreide ihre Namen auf die Türe geschrieben.

Absperrgitter und Flatterband. Im Garten des Kindergartens Pfiffikus bekommen die drei Gruppen jeweils einen eigenen Bereich. | Bild: Wursthorn, Jens

Absperrgitter und Flatterbänder teilen den Garten in drei Bereiche. Und weil der Gartenzugang über die Terrassentür erfolgt, bleibt diese Einteilung, samt zugehörigem großem Spielgerät, über den Sommer erhalten. Immerhin: „Alle Gruppen haben einen kleinen Sandkasten“, sagt Hilpert.

Donaueschingen Donaueschinger Kindergärten öffnen am 29. Juni im Regelbetrieb Das könnte Sie auch interessieren

Die Technischen Dienste waren auch in einem weiteren Bereich findig. Die meisten, jetzt eher unerwünschten Begegnungen gibt es beim Bringen und Abholen der Kinder. Deshalb hat der Kindergarten ab Montag drei Eingänge. An den beiden Gartentüren wurden Funkklingeln installiert. Die Eltern übergeben ihre Kinder hier an eine Erzieherin, die in der Gruppe auch das Kind auszieht. Das Prozedere in umgekehrter Reihenfolge steht beim Abholen an.

Funkklingeln sind an den beiden Gartentoren installiert. Hier melden sich die Eltern, wenn sie ihre Kinder bringen oder abholen. | Bild: Wursthorn, Jens

Über die Konditionen des Neuanfangs wurden die Eltern über eine Kindergarten-App, per Mail oder auf dem klassischen Postweg informiert. Während die Eltern nicht ins Gebäude dürfen, dürfen die Kinder nicht in eine andere Gruppe wechseln. Ein Problem? „Klar haben viele Freunde in anderen Gruppen, aber Kinder gewöhnen sich schnell an Änderungen“, meint die Erzieherin.

Alle Erzieherinnen an Bord

Nachdem die Stadt für ihre Erzieherinnen keine Kurzarbeit angemeldet hatte, werden sämtliche städtischen Erzieherinnen wieder in den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen zurückkehren, sagt die Stadtsprecherin Beatrix Grüninger. Aktuell gehöre auch keine dieser Erzieherinnen der sogenannten Risikogruppe an. Die Stadt hatte ihre Mitarbeiter aufgefordert, sich bis zum 29. Juni bei der Personalstelle zu melden, falls sie der Meinung sind zur Riskiogruppe zu gehören. Anschließend trifft die Betriebsärztin eine Einschätzung. Die Rückmeldungen müssen noch abgewartet werden.