Die mutmaßlichen Vandalen waren zur Tatzeit zwischen 18 und 22 Jahre alt. Laut einer Mitteilung der Polizei war es im Stadtgebiet von Donaueschingen in der Mainacht, vom 30. April auf 1. Mai, zu einer Vielzahl von Delikten gekommen. Betroffen waren städtische Einrichtungen wie Sportanlagen und Schulen, aber auch Privatpersonen sowie Privatinstitutionen.

Donaueschingen Jugendliche ziehen in der Mainacht eine Schneise der Zerstörung durch die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

An verschiedenen Orten wurden Gegenstände und Einrichtungen beschädigt, teils mit Graffiti beschmiert oder auch vollständig zerstört. Der Gesamtschaden der bei der Polizei gemeldeten Beschädigungen betrug gerundet etwa 14.000 Euro, heißt es in der Mitteilung.

Donaueschingen Nach dem Zerstörungszug einer Gruppe in der Nacht auf den 1. Mai: Polizeiliche Ermittlungen kreisen derzeit nur um einen Tatverdächtigen Das könnte Sie auch interessieren

Demnach konnte die Polizei Donaueschingen bereits in der Tatnacht aufgrund von Zeugenhinweisen und mit Unterstützung von Beamten aus Villingen eine Person vorläufig festnehmen. Die anschließenden Ermittlungen beim Polizeirevier Donaueschingen gestalteten sich laut Mitteilung umfangreich und zeitaufwendig; mit der aktuellen Anzeigenvorlage an die Staatsanwaltschaft Konstanz hätten diese jetzt ihren Abschluss gefunden. Die Staatsanwaltschaft sei in die Ermittlungen bereits frühzeitig und fortlaufend eingebunden gewesen.