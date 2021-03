Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Einzelhandel kommt nicht zur Ruhe: Zu Ostern drohen wieder härtere Einschränkungen

Zehn Tage war komplett geöffnet, dann kam der Wechsel in das Click-and-Meet und pünktlich zum Osterfest droht die Rückkehr zum Click-and-Collect. In der Modebranche wiegen ausfallende Feste derweil mehr als mindere Ostergeschäfte. Doch das ist nicht überall so.