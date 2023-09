In wenigen Tagen startet das neue Schuljahr. Für einige zum ersten Mal. Erstklässlerinnen und Erstklässler müssen dann neue Wege gehen. Doch wie kommen sie am besten zur Schule – zu Fuß, mit dem Bus oder per Elterntaxi?

Entwicklungsstand ist entscheidend

Patricia Keesman ist Psychologin und berät Familien in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Donaueschingen. Eine pauschale Empfehlung will sie bei dieser Frage nicht abgeben. Schließlich komme es auf den individuellen Entwicklungsstand des Kindes und die Verkehrssituation an.

„Busfahren ist ja etwas Kollektives, etwas Soziales, das mit Verantwortung und Selbstfürsorge zu tun hat.“Patricia Keesman arbeitet als Psychologin in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Donaueschingen. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Sie rät: Eltern sollten sich schon vor Schulbeginn mit dem Weg beschäftigen. Wenn die Schule angefangen hat, muss es laut der Psychologin Ziel der Eltern sein, Selbstvertrauen und Selbständigkeit der Kinder zu stärken, indem sie alleine zur Schule gehen dürfen.

Verkehrswacht gegen Elterntaxis

Auch die Deutsche Verkehrswacht (DVW) spricht sich gegen Elterntaxis aus und empfiehlt, Kinder den Schulweg zu Fuß und möglichst bald schon alleine zurücklegen zu lassen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Elterntaxis schaden mehr, als sie helfen“, so DVW-Präsident Kurt Bodewig.

Stattdessen empfiehlt die DVW Eltern, den Schulweg mit ihren Kindern einzuüben. Wichtig dabei: Das Training sollte zu den gleichen Uhrzeiten stattfinden, zu denen die Kinder dann auch tatsächlich unterwegs sind. Nur so könnten die Kinder das Verkehrsgeschehen richtig einschätzen.

Erstklässler in Pfohren kennen den Weg oft schon

Die Rektorin der Grundschule Pfohren, Susanne Schulz, erklärt, dass am Elternabend auf Gefahren hingewiesen wird. Die sichersten Wege würden außerdem von Familie zu Familie kommuniziert: „Da profitieren wir auch vom Dorf.“ Durch Kindergarten und die starke Vereinslandschaft ist der Schulweg den meisten Kindern laut Schulz schon vertraut: „Deshalb müssen wir auch gar nicht so viel in der Hinsicht tun.“

Susanne Schulz, Rektorin der Grundschule Pfohren, sieht generell keine Problematik mit Elterntaxis an ihrer Schule. | Bild: Petra Knöpfle

Dass die Kinder zu Fuß zur Schule kommen, findet die Rektorin die beste Alternative. „Unsere Schüler, die aus Pfohren nach Pfohren in die Schule gehen, kommen alle zu Fuß – da lege ich auch großen Wert drauf und versuche, die Eltern davon zu überzeugen.“

Laufen die Kinder in kleinen Gruppen zur Schule, können sie sich bereits untereinander austauschen, soziale Kontakte knüpfen, erklärt die Schulleiterin.

Neuerung am Parkplatz vor der Erich-Kästner-Schule: Die Parkflächen sind Lehrkräften vorbehalten. Das könnte den Park-Such-Verkehr an der Humboldtstraße entlasten. | Bild: Wursthorn, Jens

Es gebe noch weitere Vorteile: „Morgens ist der Kreislauf dann schon einmal auf Trab und die Kinder haben genug Sauerstoff, um gut denken zu können. Und der Weg nach Hause ist dann eine Möglichkeit, um abschalten und Bewegung bekommen zu können.“

Hier sind Elterntaxis kein Problem

Trotzdem sieht Schulz, dass der Schulweg nicht für alle ihre Schülerinnen und Schüler zu Fuß zu bewältigen ist. Kinder, die aus Neudingen oder von den Immenhöfen kommen, müssten etwa den Bus nehmen. Und auch das Elterntaxi komme hier gelegentlich zum Einsatz.

Für diese Fälle sorgt Schulz vor: In einem Elternbrief bittet sie jedes Jahr darum, die Kinder an ausgewiesenen Orten wie der Turnhalle aussteigen zu lassen, um Chaos zu vermeiden. „Was die Eltern dann letztlich machen, lässt sich nicht verhindern.

Verkehrschaos an der Kästner-Schule

An der Erich-Kästner-Schule in Donaueschingen sieht das laut Elternbeiratsvorsitzendem Kai Scheffler ganz anders aus. Scheffler, der beruflich als Busfahrer unterwegs ist, kennt das alltägliche Verkehrschaos vor der Schule nur zu gut. „Aus meiner Funktion als Elternvertreter heraus muss ich sagen: Leider muss das jedes Elternteil selbst entscheiden“, so Scheffler.

„Ich sehe ja täglich, was los ist. Dass die Kinder da nicht sicher zu Fuß zur Schule kommen, halte ich eigentlich für gegeben.“Kai Scheffler, Elternbeiratsvorsitzender an der Erich Kästner-Schule | Bild: Svenja Scheffler

Als Busfahrer sieht er es aber anders: „Die Elterntaxis grundsätzlich sind ja nicht so das Problem. Das Problem sind nur die Eltern, die meinen: Ich parke einfach vor der Schule und gefährde dadurch alle anderen, Hauptsache mein Kind kommt sicher zur Schule.“

Dann staue sich der Verkehr, mitunter vier Busse hintereinander, weil der Ausstieg am Gehweg durch Elterntaxis versperrt sei. Ob er dabei auch schon gefährliche Situationen erlebt hat? „Eigentlich täglich“, antwortet Scheffler.

Bei Elternabenden spricht Scheffler das Problem regelmäßig an, verständigt zusätzlich immer wieder das Ordnungsamt. Ändern tue sich dadurch aber nichts, sagt der Elternvertreter.

Elternvertreter ist Busfahrer

Trotzdem spricht sich Scheffler dagegen aus, die Kinder zur Erich-Kästner-Schule laufen zu lassen – außer sie wohnen in nächster Nähe. Gerade Erst- und Zweitklässlern würde er den Weg zu Fuß aufgrund der Verkehrssituation nicht empfehlen: „Ich sehe ja täglich, was los ist. Dass die Kinder da nicht sicher zu Fuß zur Schule kommen, halte ich eigentlich für gegeben.“

Auch der Bus ist für viele Schülerinnen und Schüler eine gute Alternative. Die Aufnahme entstand im November 2022 in Wolterdingen. | Bild: Anita Reichart

Für weitere Schulwege empfiehlt Scheffler deshalb den Bus. Aus seiner Sicht als Busfahrer sei das die sicherste Alternative. Haltestellen gebe es schließlich genug, der Weg zum Bus sei also nie weit. „Man muss das halt mit den Kindern trainieren und mit den Kindern einspielen“, meint der Elternvertreter.

Busfahren erzieht zu Pünktlichkeit

„Das ist ein Vertrauensthema“, findet Psychologin Keesman. Es stärke das Selbstvertrauen der Kinder, eigenständig zur Schule zu kommen, findet auch Psychologin Keesman. Das gelte ebenso für Teillösungen wie das Busfahren: „Busfahren ist ja etwas Kollektives, etwas Soziales, das mit Verantwortung und Selbstfürsorge zu tun hat. Die Kinder lernen: Ich muss pünktlich sein.“

Auch Bewegung ist wichtig

Lassen es die Rahmenbedingungen zu, plädiert Keesman dennoch für den Weg zu Fuß – schon allein wegen der Bewegung. „Das kann ja ein komplexes Thema sein: Die Kinder müssen aufmerksam sein, konzentriert, kontrolliert. Das sind alles wichtige Faktoren, die die Entwicklung stärken.“