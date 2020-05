Wenn Lea Suppes, Nick Hafner, Laurin Wehrle und Jonas Keller in ferner Zukunft ihren Enkeln einmal erzählen werden, wie das mit dem Abitur 2020 so lief, dann werden sie von Gesichtsmasken berichten, von Absperrbändern in den Fluren, von ungeplanten Corona-Ferien vor den Prüfungen und von eigenständigem Lernen. Und höchstwahrscheinlich werden sie betonen, dass ihre Abituraufgaben besonders anspruchsvoll waren – weil das jeder Abijahrgang für sich in Anspruch nimmt. Das war schon immer so und wird auch immer so so bleiben.

Jonas Keller, 17, Fürstenberg-Gymnasium: „Der Unterricht zu Hause hat mir nichts ausgemacht, das war o.k. für mich. Allerdings hat mir das direkte Feedback der Lehrer gefehlt und der Vergleich mit meinen Klassenkameraden. Denn es ist nicht so einfach herauszufinden, wo man selbst steht. Den Stoff hatten wir bei der Schließung schon durch.“ | Bild: privat

Natürlich: In diesem Jahr ist alles anders, seit dem 17. März waren in Donaueschingen so wie in ganz Baden-Württemberg die Schulen geschlossen. Erst vor wenigen Tagen begann für die Abschlussklassen wieder der Unterricht, wenn auch in Kleingruppen und nicht im Kursverband – wegen des Abstandgebots. Eine Umfrage unter den Abschlussschülern zeigt, dass diese mit großem Optimismus auf die anstehenden Prüfungen blicken.

Lea Suppenz, 18, Fürstenberg-Gymnasium: „Ich habe mir gleich nach der Schulschließung einen Plan gemacht, wann ich was lerne. Das gab mir eine gute Orientierung und brachte Struktur in den Tag. Ich fühle mich gut vorbereitet aufs Abitur. Noch bin ich nicht aufgeregt, aber eine leichte Anspannung wird schon kommen.“ | Bild: privat

Vor allem begrüßen sie es, dass das Abitur überhaupt geschrieben wird und der Vorschlag aus Schleswig-Holstein, komplett auf die Abschlussprüfungen an Gymnasien zu verzichten, nicht Realität geworden ist. Denn mit dem Makel, nur ein Notabitur abgelegt zu haben, will keiner der vom SÜDKURIER befragten Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums, des Wirtschaftsgymnasiums und des Technischen Gymnasiums sein Leben lang gebrandmarkt sein. Für den aktuellen Abiturjahrgang spricht auch, dass Wehklagerei ob einer erschwerten Abiturvorbereitung nicht zu hören ist. Jetzt zu motzen, um später eine Ausrede bei nicht ganz so guten Zensuren zu haben – das ist für die Zwölf- beziehungsweise Dreizehnklässler keine Option.

Nick Hafner, 19, Wirtschaftsgymnasium: „Kontakt zu den Lehrern war immer gegeben: Per E-Mail, Moodle oder bei Video-Konferenzen konnten wir Fragen stellen. Das selbstständige Lernen war eine gute Vorbereitung aufs Studium. Als es noch nicht klar war, ob wir überhaupt Abiprüfungen schreiben, ging bei mir die Motivation runter.“ | Bild: privat

Am Technischen Gymnasium haben die Lehrer in der Zeit der Schließung Lernvideos erstellt und diese auf der Homepage der Schule hochgeladen. Ergänzt wurden diese durch Videokonferenzen, „sodass wir jederzeit in engem Kontakt mit den Schülern standen“, so Konrekor Reiner Jäger. Das habe die Schule nicht nur bei den Abschlussklassen gemacht, sondern auch in den Jahrgangsstufen elf und zwölf. So sei man in der Anfangszeit unabhängig von Lernplattformen gewesen, die laut Jäger zunächst überlastet waren und nicht funktionierten. Die Präsenzphase wurde dann dafür genutzt, die Schüler fit für die Prüfungen zu machen. Dafür wurde auch an Samstagen und Sonntagen das Schulhaus aufgeschlossen.

Laurin Wehrle, 19, Technisches Gymnasium: „Anfangs war alles ein wenig ungewohnt, doch unsere Lehrer haben sich viel Mühe gegeben. Mein Bruder, ein Sechstklässler, wurde nicht so gut betreut wie ich. Es ist zu Hause schwieriger, sich auf den Stoff zu konzentrieren, weil es viele Ablenkungen gibt. Trotzdem: Für mich kann das Abi kommen.“ | Bild: privat

Abteilungsleiter Alexander Joos vom Wirtschaftsgymnasium betont, dass mit Beginn des Lockdowns der Lehrstoff bereits vollständig erarbeitet war: „Wir wären zu diesem Zeitpunkt in die Wiederholungsphase eingestiegen.“ Der Pädagoge unterstreicht, dass am Wirtschaftsgymnasium das eigenverantwortliche Lernen ab der Eingangsklasse in verschiedenen Fächern eingeübt werde. Von daher seien die angehenden Abiturienten darin geschult, sich Lerninhalte selbstständig zu erarbeiten. Aufgabe der Fachlehrer sei es während der Schulschließung gewesen, den Schülern maßgeschneiderte Abiturvorbereitungsskripte zu erstellen. Gleichzeitig hatten die Schüler bei Videokonferenzen die Möglichkeit, ihre Fachlehrer direkt anzusprechen. Als Lernplattformen nutzte das Wirtschaftsgymnasium Moodle und Itslearning.

Lernplattformen Die Lernplattform Moodle ist aus der heutigen Schul- und Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Moodle steht für „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment“ und wurde von Martin Dougaimas konzipiert und entwickelt. Moodle ermöglicht Bildungseinrichtungen und Unternehmen, eigene Moodle-Systeme aufzusetzen und dort Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Mit Moodle ist sowohl die Realisierung von Online-Kursen machbar, aber auch ganz normaler Präsenz-Unterricht kann mit dem Tool unterstützt werden, um zum Beispiel Übungsaufgaben hochzuladen und zu bearbeiten. Darüber hinaus ermöglicht Moodle Selbstlernkurse und Kurse mit Trainer-Feedback. Neben Moodle gibt es auf dem Markt weitere Lernplattformen wie beispielsweise Ilias, CLIX, IBT Server oder SAP Enterprise Learning. (hon)

Die beiden Klassenstufen der Kursstufe waren die ersten Gymnasiasten, die in den Präsenzunterricht am Fürstenberg-Gymnasium zurückgekehrt waren. Alle organisatorischen Vorbereitungen für das Abitur seien abgeschlossen, informiert Rektor Mario Mosbacher. Die Prüflinge schreiben in der Baar-Sporthalle, sodass alle Hygiene-Anforderungen erfüllen sind: 3,50 Meter Abstand zwischen den Prüflingen, gute Belüftung, Desinfektionsmittel-Spender und so weiter. Die Vorbereitung der Schüler stuft Mosbacher als „sehr gut“ ein. Auch er betont wie seine Kollegen, dass zur Zeit der Schulschließung die Vermittlung des Stoffes bereits abgeschlossen war. Im Homeschooling erhielten die Schüler Angebote zur Vorbereitung auf verschiedenen Kanälen: von Arbeitsblättern bis zur Video-Konferenz. Nach der Öffnung am 4. Mai wurden alle diese Vorbereitungen nochmals zusammengeführt und vertieft. „Es kann also jeder, auch unter den derzeitigen besonderen Umständen, beruhigt in die Prüfungen starten“, so das Fazit der FG-Schulleiters.