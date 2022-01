Donaueschingen vor 1 Stunde

Eine Mütze aus Hundehaar oder Socken vom Schaf? Aus Vlies richtige Wolle herstellen – das ist die Leidenschaft von Sascha und Tamara Fleig

Saschas Handspinnerei nennt sich das kleine Gewerbe, das Sascha Fleig angemeldet hat. Das Geschäft in Donaueschingen spinnt Naturprodukte von Hand zu Garn und Wolle – und stellt auch selbst Kleidungsstücke her. Von der Liebe am Natürlichen.