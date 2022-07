Die Corona-Pandemie will einfach nicht zu Ende gehen, in der Ukraine tobt ein Angriffskrieg und die Preise steigen und steigen. Keine guten wirtschaftlichen Aussichten, oder doch?

So haben viele sich das Jahr 2022 nicht vorgestellt. Selten hat eine Redewendung so gut gepasst, wie in dieser Zeit: Ein Unglück kommt selten allein. Corona, Inflation, Lieferengpässe, Preisanstiege bei Strom und Gas und der Angriffskrieg in der