Trotz interner Differenzen in der Vergangenheit blickt der Eisstockschützenverein in Donaueschingen positiv gestimmt gen Zukunft. Ein Gründungsmitglied, Wilfried Dreher, wechselte im August zum Verein in Mönchweiler. Er war zuletzt für das Betreiben der Eiswiese an der Prinz-Fritzi-Allee zuständig. Der Verein versprach damals, die Eiswiese weiterhin instand zuhalten. Wie steht es aktuell um den Verein? Dabei zu beachten ist der Aspekt, dass die Eisstockschützen im Moment coronabedingt nicht spielen dürfen.

Für Dreher seien die Querelen geklärt und jeder gehe nun seinen eigenen Weg, sagt er. Franz Oschwald, Schriftführer des Eisstockschützenvereins, möchte sich nicht öffentlich dazu äußern; solche Dinge würden intern geregelt. Er betont aber, dass der Verein vergangenes Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. „In dieser Zeitspanne gibt es naturgemäß Veränderungen, mit denen sich die Vereinsleitung immer wieder auseinandersetzen muss“, sagt er. Die Mitglieder wurden ihm zufolge älter und jüngere Menschen hätten andere Ansatzpunkte. „Die Donaueschinger Eisstockschützen stellen sich dieser Herausforderung und orientieren sich an den aktuellen und künftigen Gegebenheiten in der Vereinslandschaft“, so Oschwald.

Verein setzt auf neue Möglichkeiten

Deswegen setzt der Verein auch auf mediale Präsenz mittels Flyer, Internetseite und sozialen Medien. Zudem gehöre die stärkere Öffnung für die Allgemeinheit mit dem Angebot als Ausgleichs- und Freizeitsport schon satzungsgemäß dazu und sei Basis für den Verein: „Die Einbindung in das Sport- und Freizeitangebot der Stadt Donaueschingen hat sich als positiver und wichtiger Faktor erwiesen“, erklärt Oschwald. Insbesondere habe das Sommerstockschießen auf den Asphaltbahnen im Schlosspark an Bedeutung gewonnen. Dazu gehören das Angebot im Donaueschinger Ferienprogramm, Laienspiele für Gruppen, Jahrgangstreffen und Firmenturniere, sagt er. Die Mitgliederzahl bewegt sich ihm zufolge altersbedingt seit Jahren zwischen 40 und 50 Personen, jedoch steige die Anzahl der Interessenten.

Oschwald erklärt, dass der Verein von der Corona-Krise getroffen ist: „Wir können keine Mitgliederversammlung durchführen. Das erschwert die Arbeit des Vereins.“ Dennoch würdige der Verein das Engagement vieler langjähriger Sportler. „Leider musste auch das internationale Turnier im Mai abgesagt werden, sowie ein Turnier für Laien“, sagt Oschwald. Dank eines Hygienekonzepts durfte der Verein einige Wochen eingeschränkt trainieren.

Während den Lockerungen habe es einige Anfragen von Firmen zwecks kurzfristiger Spielmöglichkeiten gegeben. Doch diese seien nicht umsetzbar gewesen. Planungen für Turnierteilnahmen und eigene Veranstaltungen seien angesichts der Lage bis auf unbestimmte Zeit kaum zu realisieren, so Oschwald. „Es ist nicht abzusehen, was wann und wo möglich sein wird“, sagt er.

Eiswiese nimmt Form an

Wie im August angekündigt, soll es die Eiswiese auch in diesem Winter geben. „Die Eiswiese wurde in den vergangenen Wochen für die Flutung vorbereitet“, bestätigt Franz Oschwald. Inzwischen habe die Flutung begonnen und das Wasser sei bereits ein Refugium für Schwäne und Enten, so der Schriftführer. Der Verein sei stolz, dass die Arbeit rund um die Eiswiese auch in dieser Saison von Vereinsmitgliedern der Donaueschinger Eisstockschützen geleistet werde. Für die Koordination der Arbeiten sowie die Abstimmung mit den Verwaltungen sei Oschwald seit 2018 zuständig – das bleibe auch in Zukunft so, betont er.

Eine zusätzliche Belastung für die Eisstockschützen sei indes die mutwillige Beschädigung des Pavillons nahe der Eiswiese. Ein Ständer wurde vergangenen Monat gewaltsam aus einer der sechs Dachstützen entfernt. Der Schaden liegt geschätzt bei rund 2000 Euro, sagt Oschwald.

Im Moment stehen dem Eissport zwei Komponenten im Weg – allerdings haben diese nicht mit Veränderungen im Verein zu tun: Wenn das kalte Wetter über längere Zeit mitspielt und die Corona-Maßnahmen es zulassen, kann dem Wintersport auf der Eiswiese in alter Manier nachgegangen werden.