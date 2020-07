Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags in ein Restaurant in der Raiffeisenstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster an der Gebäuderückseite in die Büroräume des Restaurants. Anschließend hebelten sie mehrere Spinde auf und stahlen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 3.30 Uhr und 5.45 Uhr an der Raiffeisenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Revier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.