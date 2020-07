von sk

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16 Uhr in der Hagelrainstraße gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen. Gestohlen wurden zwei Handys und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Unbekannte hatte die Wohnungstür mit einem Brechwerkzeug geöffnet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen (0771/8378 30) zu informieren.