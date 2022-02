Dabei verortet die Polizei den Einbruch auf einen Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, wo sie sämtliche Räume durchwühlten. Dabei fiel ihnen Schmuck und etwas Geld in die Hände. Die Polizei bittet Personen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Autos aufgefallen sind, sich unter der Telefonnumme 0771/ 837830 zu melden.