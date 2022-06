Bei einem Einbruch in ein Bauunternehmen in der Hüfinger Straße in Pfohren sind am Wochenende, 18. und 19. Juni, mehrere Maschinen und ein Transporter gestohlen worden. Der Polizei wurde am Montag der Einbruch zunächst telefonisch gemeldet.

Der Gesamtwert

Wie diese vor Ort feststellte, dürften die Einbrecher zwischen Sonntag 23 Uhr und Montag 5 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen sein, das sie zuvor eingeschlagen haben. Es sei eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen gestohlen worden, deren Gesamtwert über 100.000 Euro liegt.

Mit gestohlenem Sprinter

Wie die Polizisten vermuten, seien sie in dem ebenfalls gestohlenen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen VS-LH 7811 abtransportiert worden. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 entgegen.