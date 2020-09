von sk

Jedes Jahr findet bundesweit am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals statt, der Interessierten Einblicke in die heimische Geschichte ermöglicht. In Donaueschingen wird dieses Jahr die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft (KEG) am Denkmaltag teilnehmen und zwei der denkmalgeschützten Gebäude im Südbereich des Konversionsareals zur Besichtigung öffnen und den Besuchern anhand von alten Bildern und Flyern Streifzüge durch die Vergangenheit ermöglichen.

Gebäude wurden nach Plänen des Karlsruher Professors Eugen Beck

Im Gesamtbereich betont der Denkmalschutz die Gesamtheit der Bauten und des Exerzierplatzes der ehemaligen Hindenburg-Kaserne, bestehend aus den um den Kasernenhof gruppierten Bauten. Dazu gehören die Mannschaftsgebäude I und II (Villinger Straße 44 und Hindenburgring 17,19), das Familienwohnhaus (Villinger Straße 48), das Kammergebäude (bei Villinger Straße 44) der Exerzierplatz sowie das Offizierswohnhaus (Villinger Straße 37). Die Gebäude wurden 1914 bis 1922 nach Plänen des Karlsruher Professors Eugen Beck errichtet.

Bis zum Jahr 2013 vom französischen Militär genutzt

Bei der Villinger Straße 48 handelt sich um das Mannschaftsgebäude I der Hindenburgkaserne. Das neubarocke Doppel-Kompaniegebäude ist mit einem Mansarddach ausgestattet. Das Erdgeschoss ist durch ein umlaufendes Gesimsband von den beiden Obergeschossen abgesetzt, die Monotonie der breit gelagerten Gebäudefronten ist durch flache, einachsige Risalite und Besenputz aufgelockert. Zugehörig ist der Exerzierplatz der ehemaligen Hindenburg-Kaserne.

Dem französischen Militär dienten diese Gebäude bis zum Jahr 2013 zu Wohn- und Verwaltungszwecken. Anschließend waren sie Teil der bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

Mitbringen eines Mund- und Nasenschutzes erforderlich

Mitarbeiter der KEG werden am Denkmalstag vor Ort sein und für Fragen zur Nachnutzung zur Verfügung stehen. Bei der Besichtigung der Gebäude wird um Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen und das Mitbringen eines Mund- und Nasenschutzes gebeten.