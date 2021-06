Live-Musik, und Musik von DJs, Film und Public Viewing gibt es am zweiten Juli-Wochenende beim Donaueschinger Parkschwimmbad Open Air. „Wenn dann noch die Inzidenzen niedrig bleiben und wir das entsprechende Sommerwetter haben, steht Events auf Abstand nichts im Wege“, wird OB Erik Pauly in einer Presseankündigung des städtischen Kulturamts zitiert. „Mit dem Open-air-Wochenende setzt die Stadt das Zeichen für einen ungemindert vitalen Kultur-Standort und starke Partnerschaften.“

Den Veranstaltern der Rock ‚n‘ Roll-Jamboree, Kai Sauser und Patrick Brommer, kam die Anfrage der Stadtverwaltung für eine Kooperation mehr als gelegen, heißt es in der Presseankündigung weiter. „Nachdem vor zwei Jahren die Jamboree wegen Schneefalls und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ohne das traditionelle Open air stattfinden musste, 2020 und in diesem April die Corona-Pandemie das Event verhinderte, können wir die Rockabilly-Freunde mit einem Jamboree-Special sicherlich begeistern“, sagt Kai Sauser laut Presse-Info.

Rockabilly im Bad

Am Samstag, 10. Juli, gib es ab 20 Uhr Live-Musik. Die Ulmer Band The Bombs will mit Rock ‚n‘ Roll und Country, Blues und Jive für die richtige Stimmung sorgen. Die Kentucky Boys aus Tuttlingen gehören zu den Pionieren der deutschen Rockabilly-Szene. Auch DJ Boppin Hearse aus Konstanz will den Besuchern einheizen.

Am Freitag ist Kino-Tag

Tags zuvor verwandelt sich das Bad zum Freiluft-Kino: Am Freitag, 9. Juli, 21.45 Uhr, gibt es den Streifen „Gott du kannst ein Arsch sein!“. Er erzählt die Geschichte der 16-jährigen Steffi (Sinje Irslinger). Bei ihr wird Krebs diagnostiziert. Die Heilungschancen stehen nicht gut. Sie hat nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Dabei ist sie frisch verliebt und möchte mit ihrem Freund Fabi (Jonas Holdenrieder) zusammen sein.

Ihre Eltern Eva (Heike Makatsch) und Frank (Til Schweiger) hoffen hingegen immer noch auf ein Wunder und wollen ihre Tochter zu einer Chemotherapie bewegen. Doch Steffi reißt aus und begibt sich auf abenteuerliche Reise.

Am Sonntag, 11. Juli, 21 Uhr, wird als Public Viewing das Finale der Fußball-EM gezeigt. Für gute Laune will DJ Sunshine sorgen, auch wenn das Finale ohne die deutsche Elf stattfinden wird.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Tourist Information, Karlstraße 58, sowie an der Abendkasse